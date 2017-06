Guinée: L'échéance de 2020 en question - Se réveiller avant d'être assommé dans son sommeil.

Notre pays aurait plus intérêt à regarder de ce côté en essayant de s'en inspirer que de jeter son dévolu sur des institutions mafieuse avec des outils et de mécanismes si complexes que même les cadres de la CENI, n'y comprennent pas grand chose.

L'organisation d'élections libres est transparentes n'ont quasiment guère besoin des dispositifs onéreux et complexes. En la matière, la méthode gambienne d'organisation et de comptage de soufrages en est une parfaite illustration.

Il est temps de se réveiller pour parer au plus pressé si non, demain il sera trop tard.

Malheureusement, comme en 2010; l'opposition risque dans la perspective de 2020, de dormir sur ses lauriers et laisser des forces occultes à la solde du pouvoir d'infiltrer tout le processus électoral et parvenir à la mettre hors-jeu pour cette importante échéance politique de notre pays.

Si l'opposition démocratique n'était composée seulement que de leaders qui ne s'intéressent qu'à l'organisation et à la tenue d'élections sans au préalable, maîtriser tous les contours de son processus d'organisation; la francophonie serait aujourd'hui considérée comme une organisation non grata dans le domaine des élections en Guinée, ses acteurs seraient chassés comme des cafards sur l'ensemble du territoire national.

