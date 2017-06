Ile Maurice: Tradition - Le Geet Gawai plus accessible à Bon-Accueil et Camp-de-Masque

Une vocaliste indienne, Nishi Gupta, est à Maurice pour dispenser des formations aux Geetharine (celles qui font du geet gawai) du pays afin de promouvoir cette tradition. Elle est accompagnée d'un professeur de tabla.

«Le but est de leur apprendre des morceaux, de leur faire travailler leurs voix, leurs présentations, faire la différence des genres, gérer les plateaux. Bref, de donner un coup de main à ces femmes pour qu'elles puissent voler de leurs propres ailes», explique Sarita Boodhoo, la présidente du Bhoj- puri Speaking Union.

C'est dans cette même veine, que les 21e et 22e écoles de bhojpuri et de Geet Gawai ont été inaugurées au cours du dernier week-end. La première a eu lieu le vendredi 23 juin à Bon-Accueil et la seconde à Médine-Campde-Masque dimanche.

Cette tradition est importante pour les femmes qui souhaitent rester en contact avec leurs racines. Reeta Poonith, secrétaire de la Bhojpuri Speaking Union et de la Geet Gawai School, souligne la valeur qu'apporte cette tradition à la vie de celles qui s'y présentent pour l'apprendre.

«Le geet gawai n'est pas que la danse dans les ma- riages. On traduit le bonheur des fêtes et des occasions à travers les chants. Et je connais beaucoup de femmes qui ont retrouvé goût à la vie avec cette forme d'art traditionnel. Les jeunes et les moins jeunes s'y intéressent. Mais il faut savoir qu'à certains moments, les femmes sont submergées par les responsabilités de la vie ou elles doutent de leur place dans la société. Le geet gawai apporte un changement à leur vie. Elles se sentent importantes et elles apprennent plusieurs choses.»

Atelier de six jours

Un atelier pour «faire découvrir ce riche héritage de nos ancêtres» a été organisé par le Bhojpuri Speaking Union et le Geet Gawai School au centre pluridisciplinaire (Multi-purpose complex) de Plaine-des-Papayes. L'atelier est ouvert à toutes celles qui sont intéressées. Inauguré le 23 juin, il se termine mercredi.