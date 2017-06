Maroc: Deux institutionnels internationaux souscrivent au Green Bond de la BCP

Décidément, les choses s'embrouillent de plus belle pour Mounir Haddadi qui avait manifesté son… Plus »

A la suite de la signature des contrats de souscription, Abdeslam Bennani, DGA en charge de la Banque d'investissement et de financement à la BCP, a déclaré: "Il s'agit d'une opération stratégique qui marque, d'une part, notre positionnement de banque pionnière en matière de financement de projets d'énergie renouvelable et, d'autre part, témoigne de la confiance dont jouit le Groupe BCP auprès des plus grandes institutions financières internationales".

Cette importante émission de Green Bond en euro, qui constitue une première dans le secteur bancaire africain, est souscrite par IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, et Proparco, filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, pour des montants respectifs de 100 et de 35 millions d'euros, souligne la BCP dans un communiqué parvenu à la MAP. La conformité du Green Bond BCP a été certifiée par Green Investment Bank (GIB), prestigieux organisme de renommée internationale, relève la même source.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.