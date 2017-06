Angola: Lunda Sul - Saurimo accueille une plénière régionale de l'UNITA

Saurimo — La ville de Saurimo accueillera les 28 et 29 du mois en cours, la plénière régionale de l'Union nationale des travailleurs angolais (UNITA-CS), dans le but d'entendre les préoccupations des employés de l'État.

L'information a été fournie mardi, à Saurimo, par le secrétaire provincial de l'organisation dans la région, Tanda Sacaumba, soulignant que la rencontre comptera sur la participation des syndicalistes des provinces de Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico et Malanje.

Il a dit que la réunion va analyser et aborder des questions liées à la situation économique et sociale des travailleurs, les salaires, les conflits de travail, les conditions de travail, ainsi qu'encourager les employés de l'État à participer de manière massive et consciente aux élections générales du 23 août de l'année en cours.

6.573 travailleurs sont membres de la Confédération syndicale de l'Union nationale des travailleurs (UNITA-CS), au niveau de la province de Lunda Sul, repartis en cinq syndicats, notamment la santé, l'administration publique et service, les infirmiers, les industries minières, métallurgiques, l'énergie et eau, l'éducation et les médias.