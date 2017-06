Maroc: L'ONCF se mobilise pour les vacances

L'Office national des chemins de fer (ONCF) s'est préparé pour faciliter la mobilité de plusieurs milliers de passagers à bord de ses trains tout au long de la période estivale qui connaît une grande affluence de voyageurs, selon l'Office.

Ainsi, dans les établissements de maintenance du matériel ou au niveau de l'accueil et de l'assistance dans les gares et à bord des trains ou encore dans le poste de commandement de Rabat, toutes les équipes ONCF sont mobilisées pour assurer les déplacements des clients dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, a indiqué l'Office dans un communiqué.

En effet, 225 trains sont programmés chaque jour du mercredi 28 juin au jeudi 15 septembre 2017 avec le renforcement des axes principaux: Casablanca-Rabat-Fès-Marrakech-Tanger-Oujda, Nador et Khouribga, a précisé le communiqué, relevant que plus de 1.000 cheminots sont mobilisés pour accompagner et assister les voyageurs en leur apportant toute l'information nécessaire, avec des équipes identifiables par leur gilet rouge, dédiées spécialement à l'information et à la prise en charge des voyageurs.

En vue de faciliter la procuration des billets et d'éviter les files d'attente, l'Office renforce le nombre des guichets de vente de billets et met en place des distributeurs automatiques de tickets, outre la possibilité d'achat de billet en ligne sur : www.oncf-voyages.ma.

De même, l'ONCF met à la disposition de sa clientèle des offres de voyage à petits prix pour rendre le voyage à la carte par train plus accessible et adapté au budget des différents segments de voyageurs : les voyages de groupe, de famille et des jeunes.

La programmation d'été prévoit aussi une nouvelle offre pour les voyageurs de l'Oriental avec plus de fréquences de trains pour couvrir toute la journée, des horaires de départ et d'arrivée adaptés selon le besoin des clients et des correspondances simplifiées à Fès vers les principales villes du Maroc et desservant toutes les localités de la région.

Et pour éviter les encombrements éventuels que peuvent connaître certaines périodes durant cet été, l'Office invite son aimable clientèle à s'informer au préalable sur les horaires des lignes sollicitées, se procurer les billets aller/retour à l'avance et respecter l'emprunt des trains indiqués sur les billets.