Cameroun: Investissement privé - L'Agence sera redynamisée

La commission de la Production et des Echanges de l'Assemblée nationale a reçu le ministre des Mines hier pour l'examen du projet de loi y relatif. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (MINMIDT), Ernest Gwaboubou, était devant la commission de la Production et des Echanges de l'Assemblée nationale hier.

C'était à l'effet de présenter les nouvelles dispositions de la loi fixant des incitations à l'investissement privé au Cameroun. Loi dont un texte a été introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, en vue d'en modifier certaines dispositions. Il s'agit précisément de neuf articles qui ont été retouchés. De l'aveu du MINMIDT, la mise en œuvre de la loi sur l'incitation à l'investissement privé au Cameroun, adoptée il y'a quatre ans, s'est heurtée à de réels blocages. Des manquements liés aux lenteurs et lourdeurs administratives, mais surtout la faible performance de l'Agence de promotion des investissements (API).

Pour ce faire, le chef de l'Etat, a expliqué le ministre des Mines, a prescrit la facilitation et la simplification des procédures et a décidé de redynamiser l'API. Ce qui a conduit à son placement sous la tutelle technique de la présidence de la République et l'accroissement des ressources allouées pour son déploiement. Le projet de loi examiné hier dispose par exemple que les 15% des ressources collectées au titre de la contribution au Crédit foncier et 15% collectés au bénéfice du Fonds spécial des télécommunications constituent les ressources de l'API. Cette disposition qui a fait l'objet d'un débat dense entre les membres de la commission et le représentant du gouvernement, se justifie, d'après le MINMIDT, par le fait que l'API doit assurer efficacement sa mission de promotion des investissements.

Ils ont dit

Ernest Gwaboubou: « L'API avait besoin de ressources »

ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologiques

« La loi est dynamique. Elle est appelée à évoluer par rapport au contexte. Il s'est trouvé que quatre ans après, on a trouvé un certain nombre de manquements par rapport à l'implémentation de la loi sur le terrain avec les investisseurs. C'est pourquoi le gouvernement a proposé d'y revenir. On a revu les délais d'examen de dossier qui passent de deux jours à cinq, parce qu'il faut s'assurer que toutes les pièces qui sont versées sont de très bonne qualité, pour ne pas induire le gouvernement en erreur. On a également trouvé des ressources pour permettre à l'API de remplir ses missions. Car, cette agence est là pour promouvoir l'investissement à l'étranger, en défendant l'image de marque du Cameroun à l'étranger. Elle avait besoin des ressources supplémentaires. L'autre innovation, c'est que l'API sort du ministère de l'Industrie comme tutelle technique pour se rattacher à la présidence de la République. Car, elle a des missions transversales qui couvrent beaucoup d'administration. »

Hon. Robert Bapooh Lipot: « Nous avons émis des inquiétudes »

Membre de la commission de la Production et des Echanges

« Nous pensons qu'apporter un soutien majeur à l'action de l'API est un devoir. Mais nos craintes portent sur le fait qu'on aille chercher le financement du budget de l'API dans les fonds des entreprises dont les fonctions sont fondamentales par rapport aux attentes des populations, comme le Crédit foncier. A ce niveau, il y a eu beaucoup d'interrogations. Parce que le Crédit foncier est un fonds qui doit nécessairement accompagner le processus de décentralisation. Et si pour financer le budget de l'API, on va obtenir 15% dans le budget du Crédit foncier, nous avons beaucoup de difficultés à comprendre cela. Ce d'autant plus que le gouvernement a des programmes de logements sociaux qui n'ont pas encore donné des fruits et que le Crédit foncier peut l'accompagner dans ces projets. Nous avons donc émis des inquiétudes. Mais nous avons compris qu'il s'agit peut-être des missions de souveraineté. »