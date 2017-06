Burkina Faso: Fête nationale de Luxembourg - La «vieille» coopération avec le Burkina saluée

La communauté luxembourgeoise vivant au Burkina Faso a célébré, le jeudi 22 juin 2017, à Ouagadougou, la fête nationale du Grand-Duché de Luxembourg. La cérémonie a été mise à profit pour louer l'excellence de la coopération entre ce pays et le Burkina Faso, vieille de plusieurs décennies.

Le Village artisanal de Ouagadougou était aux couleurs du Luxembourg dans l'après-midi du jeudi 22 juin 2017. Les Luxembourgeois vivant au Burkina Faso ont, en effet, choisi ce cadre pour célébrer la fête nationale du Grand-Duché. Le ton de la soirée a été donné par l'exécution des hymnes nationaux respectifs des deux pays : Burkina Faso et Luxembourg. S'en sont suivis le toast, la déclaration du chargé des affaires a.i. (ambassadeur intérimaire) du Luxembourg, Max Lamesch et le partage du dîner avec les convives.

Dans son adresse, Max Lamesch a expliqué que la tenue des festivités sur le site du Village artisanal est un hommage à l'engagement de son pays auprès du peuple burkinabè. «Le Village artisanal est l'un des premiers projets importants et surtout durables de notre action», a-t-il indiqué.

Construit en 2000, cet espace est aujourd'hui un cadre d'expression artistique et aussi un pôle culturel et économique.

Au vrai, Selon M. Lamesch, les relations entre les Luxembourgeois et les Burkinabè remontent à des décennies bien avant la création du Village artisanal. La première intervention luxembourgeoise dont les actions sont guidées par « l'amitié, la confiance et la volonté de faire avancer ensemble les deux pays » date des années 1960, a-t-il relaté. Et d'ajouter qu'elle a été le fait d'une Organisation non-gouvernementale (ONG) qui, par ailleurs, est toujours présente au Burkina Faso. Depuis cette période, le nombre d'ONG luxembourgeoises n'a cessé d'augmenter et c'est en partie cela, selon M. Lamesch, qui a justifié la mise en place d'une représentation diplomatique à travers la direction de la coopération.

Le Luxembourg soutien le PNDES

Aujourd'hui encore, le Luxembourg est résolument engagé à entretenir de «solides» relations avec le Burkina Faso. C'est à cet effet, a fait savoir l'hôte de la soirée, qu'à la conférence de Paris sur le financement du PNDES, en décembre 2016, le gouvernement luxembourgeois a promis une augmentation de sa contribution financière à hauteur de 83 millions d'euros soit environ 54 milliards de FCFA. Au sujet d'ailleurs de ce développement, il a soutenu qu'il constitue «un excellent cadre de concertation et de coordination entre partenaires» et contribuera «sans aucun doute à un développement soutenu et inclusif».

Concernant les relations qui lient son pays au Burkina Faso, Max Lamesch a annoncé qu'elles sont orientées vers trois secteurs principaux qui sont l'éducation et la formation professionnelle, la gestion durable des ressources naturelles et les nouvelles technologies. Les thématiques principales qui sous-tendent ce partenariat sont la transition démographique, la gouvernance et l'entrepreneuriat des jeunes.

Au demeurant, le chargé des affaires a.i. du Luxembourg a salué le gouvernement burkinabè pour les progrès déjà réalisés en 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. Il a cependant invité les autorités à accélérer la modernisation de l'administration car, a-t-il insisté, «il s'agit là d'une condition préalable pour absorber les fonds des partenaires qui sont disponibles mais souvent bloqués et donc en quelque sorte perdus pour les populations du Burkina Faso».

La célébration de la fête nationale du Grand-Duché de Luxembourg a connu la participation d'autorités gouvernementales, de chefs religieux, d'institutions nationales et internationales ainsi que de l'ambassadeur non-résident du Luxembourg pour le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Mali, par ailleurs, directeur général de la Direction de la Coopération du Luxembourg, Martine Schommer. En fin de mission, «l'engagement personnel» de Mme Schommer en faveur du peuple burkinabè a été, à l'occasion, salué par le chargé d'affaires a.i., Max Lamesch.