Maroc: Maha Haddioui dans le Top 20

Décidément, les choses s'embrouillent de plus belle pour Mounir Haddadi qui avait manifesté son… Plus »

En jouant 71 et 74 (2), Haddioui (22ème) s'est classée parmi les 50 joueuses ayant passé le Cut et admises à disputer un dernier tour malheureusement annulé, fait savoir l'ATH dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

La golfeuse marocaine Maha Haddioui s'est classée dans le Top 20 du Foxconn Czech Ladies Challenge, épreuve du LET Access Series disputée les 22 et 23 juin courant en République Tchèque, indique l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.