Burkina Faso: Amélioration de la production agro-sylvo pastorale - Le gouvernement et les PTF accordent leurs violons

Les ministres en charge du secteur rural ont échangé, le vendredi 23 juin 2017, à Ouagadougou avec les Partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur agro-sylvo-pastoral afin de résoudre les problèmes qui minent leur collaboration.

Sept mois après sa mise en place dans le cadre du PNDES, la machine du Cadre sectoriel de dialogue (CSD) sur la production agro-sylvo-pastorale s'est déjà « grippée ». A l'origine de ce dysfonctionnement, des problèmes de « communication avec les Partenaires techniques et financiers (PTF), la non mise en œuvre de certaines recommandations... ».

Aussi, les ministères du secteur rural avec à leur tête le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo et celui de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, ont eu une réunion de travail sur le sujet avec les PTF du domaine à l'initiative de ces derniers, le vendredi 23 juin 2017 à Ouagadougou. Outre les problèmes sus-cités, la faible contribution de l'Etat (à peine 15%) pour l'élaboration et la gouvernance de la phase II du Programme national du secteur rural (PNSR II), le fonctionnement et la collaboration du CSD de la production agro-sylvo-pastorale avec d'autres CSD dont

« Environnement, eau et assainissement » et «Commerce et services marchands » étaient également au menu des échanges. La redynamisation des cadres de concertations du secteur rural au niveau régional en lien avec le processus de régionalisation du PNSR II a aussi retenu l'attention des participants. Ceci, afin de parvenir, entre autres, selon le ministre Ouédraogo, à une compréhension harmonisée du secteur de planification, des orientations appropriées pour la collaboration avec d'autres CSD et la prise de dispositions idoines pour la suite du PNSR II en droite ligne avec les objectifs du PNDES. Pour Jacob Ouédraogo, le secteur rural est le moteur de l'économie burkinabè.

De ce fait, a-t-il relevé, il doit permettre d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de lutter contre la pauvreté. «C'est pourquoi, cette réunion avec les bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans l'élaboration des politiques sectorielles agricoles et nos actions, est capitale pour des résultats plus probants.

D'ailleurs, elle devait se tenir plus tôt », a-t-il souligné. A l'en croire, la concertation est nécessaire pour aboutir à un partenariat fructueux. Son avis a été partagé par le représentant de l'USAID au Burkina Faso, Jim Parys, par ailleurs, chef de file des PTF du secteur agro-sylvo-pastoral. Selon lui, il était indispensable d'avoir une compréhension commune pour le bonheur du monde rural.