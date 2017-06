Burkina Faso: Droits humains au Burkina - Les défenseurs mis sous couverture juridique

Les députés ont adopté à l'unanimité, le mardi 27 juin 2017, la loi portant protection des défenseurs des droits de l'Homme au Burkina Faso.

L'activité de défense des droits humains au Burkina Faso bénéficie d'une meilleure couverture juridique avec l'adoption, hier 27 juin 2017, de la loi portant protection des défenseurs des droits humains par la représentation nationale. Présenté par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH), le projet de loi, qui a reçu l'aval des 98 votants du jour, est subdivisé en six chapitres. Les deux premiers chapitres traitent respectivement de l'objet et du champ d'application de la loi et de la définition du défenseur des droits humains et son rôle.

Le troisième chapitre, lui, est consacré aux droits et obligations du défenseur des droits humains tandis que le 4e traite de la responsabilité de l'Etat dans la protection du défenseur des droits humains, des membres de sa famille et des témoins. Les dispositions pénales et finales meublent les deux dernières parties du texte.

Auparavant, la loi a fait l'objet d'un débat général à l'hémicycle au cours duquel les députés ont émis des inquiétudes sur certains de ses aspects. Certains parlementaires ont reproché au texte d'être très déséquilibré en termes de droits et devoirs à l'égard des défenseurs des droits humains. Aussi ont-ils critiqué le texte pour ses prédispositions à une discrimination dans le choix des droits à défendre. Le ministre en charge de la justice, René Bagoro, qui a assisté à la plénière consacrée à l'examen de la loi, a tenu à rassurer les députés sur les dispositions prises dans l'élaboration du texte dont le début remonte à 2012. « C'est dire donc que la question a été longuement analysée pour essayer de rechercher un minimum de consensus. Cela permet de comprendre pourquoi certaines choses n'y figurent pas », a-t-il fait remarquer dès l'entame de son propos.

Sur les dispositions jugées trop avantageuses pour les défenseurs des droits humains par les députés, le ministre Bagoro a laissé entendre qu'il s'agit d'un projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains et non d'un projet sur leur droits et devoirs. Par conséquent, a-t-il justifié, on ne devrait trouver que des mesures avantageuses pour ces hommes qui prennent fait et cause pour les droits humains. A la question de savoir si le défenseur des droits humains est une personne physique ou morale, le magistrat n'a laissé planer aucun doute : « Le défenseur des droits humains peut être une personne physique ou morale. Car la défense peut se faire individuellement ou collectivement ».

S'agissant des prétendues prédispositions discriminatoires dans le choix des droits à défendre, le patron du département en charge des droits humains a levé le doute des représentants du peuple, affirmant que l'Etat prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les dérapages dans ce sens.

Prenant la parole par la suite, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, est revenu avec insistance sur les inquiétudes de ces collègues députés qu'il juge fondées. « Les inquiétudes des députés ont des fondements légitimes dans la mesure où certains défenseurs des droits de l'Homme ont tendance à se servir de cette casquette pour travailler souterrainement pour les terroristes », a-t-il indiqué.

Les défenseurs dont il est question dans ce texte, a prévenu M. Diallo, doivent aussi éviter de se prostituer en succursales ou excroissances de partis politiques qui frappent à gauche et qui caressent à droite foulant au pied les règles de l'impartialité dans la défense des droits humains.