Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean-Claude Bouda, a achevé sa tournée dans les garnisons de la deuxième Région militaire, le samedi 24 juin 2017 à Dédougou. En marge de cette sortie dans les garnisons, le ministre de la Défense a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières, religieuses et administratives de la Boucle du Mouhoun.

Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean-Claude Bouda, a bouclé sa tournée de 96 heures dans les garnisons de la deuxième Région militaire, ce samedi 24 juin 2017 à Dédougou. Dans la cité de Bankuy, Jean-Claude Bouda s'est rendu au 23e Régiment d'infanterie commando (RIC) et au Groupement de la gendarmerie de Dédougou pour, dit-il, «constater de visu les conditions de vie et de travail des forces armées de la 2e Région militaire du pays».

De l'infirmerie de la garnison de Dédougou à la nouvelle caserne, en passant par le Groupement de la gendarmerie, le ministre Bouda a fait le tour pour s'imprégner des réalités de ces infrastructures. Ce qui lui a permis de vivre en quelques instants, les dures réalités des forces armées nationales dans la région de la Boucle du Mouhoun. «Loin de stigmatiser tel ou tel corps, je suis choqué de voir des gens demander l'augmentation de leur fonds commun, pendant que nos forces armées risquent leur vie dans des conditions difficiles. Des militaires dans ce pays-là ne peuvent pas faire d'exercices de tir parce que simplement il n'y a pas de munitions !

Que dire des dortoirs qui n'ont pas de lits, encore moins des matelas, ni d'alimentation en eau courante ou en électricité ?», a regretté Jean-Claude Bouda. Se voulant rassurant, le ministre a exprimé la volonté du gouvernement à mettre à la disposition des forces armées nationales, les moyens nécessaires pour assurer la défense du territoire. «Le gouvernement est conscient des conditions difficiles dans lesquelles les forces armées se battent pour la quiétude des populations.

C'est ainsi que le plan stratégique de la réforme des forces armées a été élaboré, assorti d'une loi de programmation militaire quinquennale (PSR) estimée à 800 milliards de F CFA, pour faire face progressivement aux difficultés de nos forces armées nationales», a-t-il dit. Cette visite, en plus d'avoir permis de toucher du doigt les réalités des garnisons, s'est voulue une visite de félicitations et d'encouragement des troupes qui ont su avec «courage, détermination et patriotisme», freiner le terrorisme et sortir le Burkina Faso de certaines situations de crise. *

Conscient que cette accalmie ne signifie pas la fin du terrorisme, le ministre en charge de la défense nationale a souhaité l'accompagnement de tous, afin d'aider les forces de défense à accomplir leur mission. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la visite du ministre chez les autorités coutumières, religieuses et administratives de Dédougou. «La visite des autorités coutumières, religieuses et administratives vise à demander leur contribution pour qu'ensemble, nous puissions sensibiliser les populations à collaborer avec les forces de défense dans cette guerre contre les terroristes», a dit le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants.

Réceptifs au message et à la sollicitation du ministre Bouda, les responsables coutumiers, religieux et administratifs ont soumis un certain nombre de doléances portant sur le retour du Régiment parachutiste commando (RPC) de Dédougou, la sécurité routière sur l'axe Dédougou-Boromo, la sécurisation des zones dites d'insécurité comme le carrefour de Poura. A la question de savoir quelle suite donner à ces doléances, le ministre et la hiérarchie militaire ont assuré en avoir pris bonne note et que ces questions seront étudiées.