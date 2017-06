Libye: L'UE salue la nomination du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU au pays

Ils partaient pour l'eldorado mais leur rêve s'est brisé entre Dirkou et Séguédine, dans le… Plus »

Sur la situation politique en Libye, la Haute Représentante a estimé qu'il était urgent de trouver "une solution politique globale, dans le cadre de l'Accord politique libyen et qu'il faut continuer de travailler pour rassembler toutes les parties, sous les auspices de l'ONU "afin de promouvoir la cohérence des efforts internationaux pour que le peuple libyen puisse vivre dans une Libye stable et sure", a-t-elle ajouté

Libreville — La Haute Représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), Mme Federica Mogherini, a salué la nomination d'un nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye et chef de la Mission d'appui de l'ONU en Libye (UNSMIL), en la personne de Ghassam Salamé.

