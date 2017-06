Maroc: L'avenir en pointillé de Mounir Haddadi avec le Onze national

Si pour le moment, la FRMF s'était contentée d'annoncer que la FIFA n'a pas encore donné son aval concernant l'arrivée de Mounir Haddadi en équipe nationale, la Fédé espagnole a fait part de son refus de délivrer le passeport sportif au joueur en question. Autrement dit, l'instance ibérique fonde ses arguments au sujet des règles de double nationalité et d'éligibilité à une sélection nationale sur l'alinéa 2 de l'article 15 du règlement de la FIFA qui stipule que « tout joueur qui a déjà pris part, [dans une équipe], à un match international (totalement ou partiellement) d'une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ne peut plus être aligné en match international par une autre équipe, sauf en cas d'exceptions.»

