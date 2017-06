Cameroun: Région du Centre, Arrondissement de Kon Yambetta - Le 3ème sous-préfet de l'histoire aux commandes

Ayissi Mvogo Laurent Victor vient de prendre les rênes d'une unité administrative qui n'a que 10 ans d'existence. C'est aussi son tout premier poste de commandement. Il devra donc convaincre...

« Populations de Kon Yambetta, forces vives, chefs traditionnels, ministres de culte. Voici votre sous-préfet ». D'un geste autoritaire, voila comment Tchoffo Saa Maurice, préfet du Mbam et Inoubou, Région du Centre-Cameroun, s'est manifesté au cours de la cérémonie de passation de commandement entre les sous-préfets entrant et sortant ce 21 juin 2017 à la tribune place des fêtes de Kon Yambetta.

Il lui a été exigé une ouverture d'esprit, une disponibilité de tous les instants. Le préfet lui a rappelé qu'il est le seul dépositaire de l'autorité publique. Le destin des populations étant tributaire de l'attitude de son chef, il devra veiller au maintien de l'ordre, mission cardinale due à ses prérogatives. Dans un contexte de résurgence de la grande criminalité, de vol de cacao et de maïs dans des champs, il devra faire montre d'un dépassement de soi. Ainsi pour clore son discours d'installation, le Préfet a insisté qu'il mette en branle, toutes les batteries de lutte contre la délinquance rurale, qu'il soit à-même d'anticiper sur des actes antipatriotiques, qu'il prenne des mesures répressives et coercitives conformément aux lois de la République. Mais surtout, qu'il actionne sur le levier de développement de l'arrondissement.

Successeur de Charles Binene Mboka, admis à faire valoir ses droits à la retraite, Ayissi Mvogo s'est installé à la droite du Préfet. Le destin de Kon Yambetta est désormais entre ses mains. Avant, il s'est prêté à l'agréable devoir de revue des troupes. Il a serré la main au gratin des corps constitués. Là, aucun geste n'a été improvisé. Pour avoir été précédemment premier adjoint de la préfecture du Ndé, le brillant diplômé de l'Enam savait ce qu'il faut faire en pareille circonstance.

Dans une ambiance survoltée, même la canicule n'a pu être une entrave à la belle cérémonie. Les habitants qui peuplent les deux cantons (Yambetta et Bape), accompagnés par leurs chefs traditionnels et de quartiers, une forte délégation des amis du Ndé, ont massivement répondus présents. La cérémonie ne devrait pas se raconter, mais elle devrait se vivre. Chacun a tenu à tout abandonner et venir découvrir de ses propres yeux, celui qui est présenté comme leur plus jeune chef de terre de l'histoire. L'unité administrative créée après l'éclatement de l'arrondissement de Bafia en 2007, n'ait connue que 3 sous-préfets.

Galop d'essai

La précarité est l'une des choses qui frappe de première vue à Kon Yambetta. Mme le maire, Eteme Ursule, épouse Aroe l'a soulignée dans son allocution de bienvenue. Sous son prédécesseur, l'hôtel de ville et le marché ont été construits. Une courte ligne électrique avec source à énergie solaire a été réalisée. Depuis le vol des câbles d'Eneo il y a deux ans, nous renseigne un habitant, une bonne partie, si non tout l'arrondissement reste sans courant électrique. L'on fait recours ici aux lampes tempêtes et aux ampoules solaires chinoises.

Ayissi Mvogo sait donc plus que quiconque, la lourde tâche qui l'attend. Du plaidoyer pour le rétablissement du réseau électrique d'Eneo, par le réseau d'eau de Camwater en passant par la construction des édifices publics (sous-préfecture, résidence du sous-préfet, bâtiments pour des services publics, tribune place des fêtes... ) et la créations des lycées classiques et techniques, sans oublier la création de nouveaux centres de santé, les attentes des populations sont immenses. Il faudra le faire... Ses collègues sous-préfets sont persuadés qu'il le fera.