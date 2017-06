Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Environ 3,8 milliards de FCFA au profit du Pfde

Julienne Sassou-Nguesso l'une des filles président congolais, et son époux, Guy Johnson, ont… Plus »

Signalons que l'accord a été signé la semaine dernière entre le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Calixte Nganongo, et le représentant de la Banque mondiale au Congo, Djibrilla Issa, en présence de la ministre du Plan, Ingrid Olga Ebouka- Babackas.

En clair, ce projet cofinancé par le Congo et la Banque mondiale permet d'accroître la capacité du gouvernement à promouvoir une meilleure mise en application de sa législation forestière, ainsi qu'à créer un environnement sain pour la participation des communautés locales et du secteur privé à la gestion forestière durable et au reboisement.

Un accord de financement a été signé récemment entre le Congo et la Banque mondiale. Il prévoit un financement de 6,51 millions de dollars, soit près de 3,8 milliards de FCFA, pour dynamiser les activités du Projet forêt et diversification économique (Pfde).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.