Congo-Brazzaville: Vernissage - L'artiste Patsheli Kahambo Kitenge expose samedi prochain.

Son travail s'effectue dans l'art abstrait conceptuel d'où il explore la technique de l'acrylique moussée sur toile et sur papier. Sa démarche artistique est de stimuler le contemporain à œuvrer à leur penser et à viser la perfection. La symbiose entre l'acrylique et la mousse de savon donne une touche particulière à ses toiles. L'artiste utilise de la peinture acrylique qu'il mélange avec d'autres substances pour obtenir de la mousse qui, une fois sur ses tableaux, se laissent diriger par la brosse et le pinceau.

