Congo-Brazzaville: Bassin Congo-Oubangui-Sangha - La finalisation du processus d'institutionnalisation de la PCN se précise

Des lignes directrices à l'élaboration des documents stratégiques afin de conférer au Bassin Congo- Oubangui-Sangha la légitimité et l'autorité nécessaires à l'exécution de sa mission ont été soumises aux représentants des administrations en charge de la réglementation par voie d'eau intérieure.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Mesures (PDM), du Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux de la CICOS (SDAGE) et le Plan d'Action Stratégique pour la promotion de la navigation par voie d'eau intérieure (PAS-Navigation), un atelier s'est tenu du 21 au 23 juin, à Brazzaville. Il s'agissait de créer les conditions de contribution des PCN à l'exécution des mesures du PDM du SDAGE et du PAS-Navigation dans les Etats membres de la Commission internationale Congo-Oubangui-Sangha (Cicos).

Au cours de la planification opérationnelle 2017 entre la Cicos et la GIZ dans le cadre du projet Getraco, des mesures prioritaires du PDM du Sdage et du PAS-Navigation suivantes ont été identifiées et feront l'objet de consultation et d'exécution par les Plateformes de Concertation nationale. Il s'agit de l'élaboration d'un plan de développement du Centre Régional de Formation en Navigation Intérieure ; la construction des baleinières pilotes selon les normes en la matière afin d'en faire la promotion dans les Etats membres et l'appui à la mise en application des règlements communs de la CICOS.

Les objectifs spécifiques poursuivis sont : présenter les mesures à exécuter ou en cours d'exécution ; identifier et intégrer les acteurs clés intervenant dans l'exécution des mesures en cours (acteurs de la navigation, environnement, changements climatiques, communication... ) ; réfléchir sur les modalités de contribution des PCN dans la mise en œuvre des mesures identifiées pour 2017 et bénéficiant déjà de financement et répartir le rôle ainsi que les responsabilités de chaque acteur ; finaliser le cadre institutionnel des PCN ; définir les mesures de renforcement des capacités des acteurs ; définir le budget de fonctionnement des PCN ainsi que leur prise en compte dans le budget national ; définir les groupes de travail thématiques en fonction des mesures ; réfléchir sur la mise en place des procédures de communication transparentes ; réfléchir sur les modalités de prise en compte par les Etats des couts relatifs à l'adoption de la feuille de route pour les prochaines étapes ; et enfin, adopter le rapport de l'atelier.

L'objectif global vise l'appui de la Cicos aux Etats membres dans l'appropriation de la mise en œuvre effective des règlements communs élaborés dans le cadre de la Cicos dans la perspective d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité de la navigation.

Signalons que la GIZ appuie la Cicos dans la mise en oeuvre du PDM du SDAGE et du PAS-Navigation dans le cadre du projet Getraco financé par la coopération allemande.

