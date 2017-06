Congo-Brazzaville: Succès pour « Imagine », le nouveau spectacle de B2BCongo

L'agence B2BCongo a réussi son pari en présentant un spectacle haut en couleurs vendredi dernier à La Voile Blanche, à Pointe-Noire. L'occasion pour une soixantaine d'artistes de célébrer la paix et de prôner la différence.

« Imagine un monde en couleurs », a transporté les 250 spectateurs présents dans un monde « d'amour, de paix, d'harmonie » sublimé par la magie de la mise en scène de Mario Massilani au restaurant La Voile Blanche, à Pointe-Noire.

A l'entrée du restaurant, le public a pu contempler des œuvres de peintres locaux, Princillia Juliette et Valentti Cerri, avant de signer un tableau destiné à être vendu aux enchères au terme du spectacle. Selon Elisabeth Ogoula Bellerose, directrice de l'agence B2BCongo, « l'idée du tableau collectif, était de permettre aux spectateurs de donner leur signification de "Imagine un monde en couleur". Tout le monde a joué le jeu et les peintres ont harmonisé le tout avant la vente aux enchères. »

Vagues en arrière-plan, mode, conte, slam, danses et musiques traditionnelles du Congo, danses du monde (tango, samba, capoeira...), s'entremêlent dans une délicieuse chorégraphie rythmée par les mix de Elisabeth Ogoula Bellerose.

Sur scène, sous la supervision du metteur en scène Mario Massilani, plus de soixante artistes se succèdent pour le plus grand plaisir des convives. « Je pense que le spectacle s'est bien passé. Tout le monde est content. Les artistes aussi. Tout le monde célèbre ce spectacle en ce moment. C'est l'évidence et la preuve même que tout s'est bien passé. On est tous content du travail qui a été appliqué », confie Mario Massilani.

« Ce fût une soirée riche en couleurs, en différentes couleurs. Une soirée qui a prouvé que la différence des couleurs et des traditions peut mener à l'union, que la différence", explique Arnaud Jobard, un invité.

Les spectateurs ont pu apprécier sur scène, la troupe Musée d'art de Brazzaville, DJ Marco, la troupe de danse de Guinée, les danseurs de tango Yessie & Steeve du Gabon, le conteur congolais Nestor Mabiala, Dioffel, le slammeur originaire de Pointe-Noire, les cracheurs de feu de Pointe-Noire et plusieurs dizaines de mannequins d'Afrique centrale qui ont présenté Elisab, la collection de Elisabeth Ogoula Bellerose.

« Nous avons voulu magnifier la différence, directrice de l'agence B2BCongo. Nous sommes heureux que le public ait répondu présent pour assister à notre nouvelle création. Il était important pour nous, l'agence B2BGabon et nos artistes d'Afrique centrale, originaires du Congo, du Cameroun et du Gabon, d'offrir ce spectacle pour donner notre définition d'un monde en couleurs. » souligne Elisabeth Ogoula Bellerose. Et de préciser, « il faut arrêter de vivre avec des codes prédéfinis, il faut arrêter de juger les gens On pense que le monde devrait être plus tolérant ».

Signalons qu'une partie des fonds recueillis lors de cet événement sera reversée à l'association Actions de solidarité internationale (ASI) de Pointe-Noire qui lutte contre la prostitution infantile. L'association assure la prise en charge médico-psychosociale des jeunes filles en situation de rue et de vulnérabilité à Pointe-Noire ainsi que leur insertion sociale et professionnelle.