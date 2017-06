Madagascar: Essai - CF Moto 150NK, le petit roadster made in China

La nouvelle version de la CF Moto 150NK vient d'arriver chez Motostore. Un roadster de fabrication chinoise, qui possède des atouts pour rivaliser avec les références du segment.

Quand on dit « made in China », on a souvent tendance à penser à des produits « cheap » de basse qualité. Une mauvaise réputation qui ne s'applique pas à CF Moto. Elle la corrige depuis quelques années, avec sa gamme de roadsters NK qui rivalisent avec les références du segment. La nouvelle version de la 150NK vient justement de débarquer chez Motostore à Alarobia. Et nous avons eu le plaisir de l'essayer dans les rues de la capitale.

Ces derniers temps, tous les constructeurs se sont rués vers l'utilisation d'un cadre en treillis tubulaire. CF Moto n'y échappe pas. Une logique imparable, tant les prestations de ce genre de châssis sont convaincantes, autant du point de vue légèreté que maniabilité. Mais la firme d'Hangzhou, une localité située aux environs de Shanghai, est allée encore un peu plus loin, en équipant la 150NK d'un bras oscillant également en treillis tubulaire. Ce cadre est monté avec une fourche inversée à l'avant, dont la précision nous a plutôt satisfaits en courbe, un mono-amortisseur à l'arrière et des roues de 17 pouces. Ces suspensions sont de fabrication japonaise. L'ensemble est habillé avec un carénage à la finition remarquable, avec des éléments plastiques de bonne qualité.

Le cadre en treillis tubulaire équipe tous les roadsters de dernière génération

Assise correcte

En enfourchant la chinoise, la hauteur de selle de 775mm interpelle immédiatement. Même les moins de 1m70 pourront poser leurs deux pieds à terre. Clin d'œil aux dames également. L'assise est correcte, couplée à des cale-pieds pas trop reculés. Par contre, la position d'origine du guidon n'a pas vraiment été à notre goût. Un petit réglage s'impose, pour éviter de se fatiguer rapidement le dos en se penchant un peu trop en avant, au bout de quelques kilomètres.

Au niveau instrumentation, la CF Moto dispose d'un tableau de bord électronique, combiné à un compte-tours analogique. L'écran est bien complet avec diverses informations supplémentaires, comme un indicateur de rapport engagé, une horloge et on en passe... Toutefois, on aurait aimé que l'affichage de certaines sections soit de plus grande taille, pour une meilleure lisibilité.

La 150NK est équipée de feux à LED à l'arrière

Puissance de 15 chevaux

La 150NK est poussée par un monocylindre alimenté par injection électronique, à refroidissement liquide, de 149,4 cm3. Le bas moteur comprend une boîte de vitesses à six rapports. Le tout délivre une puissance de 15 chevaux. Au départ, le monocylindre petit déjeune doucement, avant de monter rapidement dans les tours à mi-régime. Il délivre sa pleine mesure à l'approche des 7 000 tours/minutes. Les relances aussi se font sans forcer en seconde ou en troisième, sans qu'on ait l'impression d'être sous motorisé, malgré la cylindrée.

C'est bien suffisant pour une utilisation quotidienne dans les rues d'Antananarivo, pour ceux qui cherchent une moto de petite cylindrée à prix abordable, mais qui se démarque des modèles urbains par son look et son niveau d'équipements. Sans oublier la sonorité agressive de sa ligne d'échappement qui la distingue également de ses rivales.

De plus, le freinage est confié à un disque de 292 mm à l'avant, pincé par un étrier à montage radial, ainsi qu'un disque de 220 mm à l'arrière, pincé par un étrier à montage axial. Ce qui vient compléter un ensemble plutôt attrayant, a priori destiné à ceux qui débutent en deux roues ou aux dames, et accessible à 11 millions d'ariary.

La face-avant est très agressive

CF Moto produit des motos, des quads et des SSV

CF Moto est présente sur le marché des véhicules motorisés depuis 1989. Située en Chine à Hangzhou, proche de Shanghai, la société bénéficie d'une reconnaissance internationale, avec une maitrise parfaite de la production des moteurs à refroidissement liquide, de motocyclettes et de véhicules tout terrain. Outre la gamme de roadsters NK, où figure la 150NK, elle fabrique également des quads et des SSV. Sa capacité annuelle de production avoisine les 300 000 moteurs et 200 000 véhicules, grâce à des locaux de 120 000 m2. CF MOTO possède son propre centre de recherche et de développement.

Une prise en main facile

L'assise de la CF Moto 150NK est plutôt satisfaisante. Hormis la position du guidon un peu trop penchée en avant, la position de conduite est au top. La prise en main est facile. Les commandes manuelles, notamment l'embrayage, sont d'une douceur surprenante. Il en est de même pour le sélecteur de vitesse. En revanche, le mordant des freins nécessite une certaine période d'adaptation, d'autant plus qu'il n'y a pas d'ABS, pour éviter des blocages de roues aussi désagréables que risqués. Le roadster chinois traite également, et très bien, l'organisme du motard, grâce à ses suspensions bien réglées, qui absorbent sans problème les aspérités de l'asphalte et les portions en pavé. De bon augure vu l'état de la chaussée à Antananarivo.

Le tableau affiche diverses informations supplémentaires

Un tableau de bord complet

Le petit roadster chinois est équipé d'un tableau de bord divisé en trois. La partie gauche est réservée aux témoins lumineux du contact, du clignotant gauche, du phare, du point mort etc. La partie centrale comprend le compte-tours analogique. Et enfin, la partie droite dispose d'un écran digital avec odomètre, horloge, mode de conduite utilisé, indicateur de rapport engagé, jauge d'essence, charge de la batterie, température moteur etc... En haut de l'écran, l'on remarque également le témoin de rupteur ainsi que le témoin du clignotant droit. Le tableau de bord est bien complet et offre au motard toutes les informations utiles à la conduite.

La petite chinoise bénéficie d'une fourche inversée à l'avant

Deux modes de conduite

La CF Moto 150NK dispose de deux modes de conduite. D'un côté, on a le monde ECO. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une cartographie permettant d'économiser du carburant en limitant la consommation. De l'autre, on a le mode SPORT. Celui-ci permet au monocylindre de 149,4 cm3 d'exploiter dans sa pleine mesure la puissance maximale de 15 chevaux et le couple maximal de 12,2 Nm.

Le choix du blanc et du gris est à la fois sobre et chic

Sa silhouette fine est idéale pour la ville

La petite chinoise se démarque par sa silhouette fine, très fine même. Idéal pour faire du remonte-fil dans les nombreuses zones d'embouteillages à Antananarivo. Elle se faufile d'autant plus facilement partout grâce à sa maniabilité et à la précision de son train avant. Il faudra cependant faire attention de ne pas égratigner les voitures avec les larges rétroviseurs d'origine.

FICHE TECHNIQUE DE LA CF Moto 150NK :

Moteur Monocylindre simple arbre à cames en tête, refroidissement liquide

Cylindrée 149,4 cm3

Alimentation Injection électronique Bosch

Puissance max 15 CV à 9000 trs/min

Couple max 12,2 Nm à 6800 trs/min

Boîte de vitesses 6 rapports

Suspension avant Fourche inversée

Suspension arrière Mono-amortisseur

Roue avant 100/80R17

Roue arrière 130/70R17

Hauteur de selle 775 mm

Garde au sol 150 mm

Capacité réservoir 10 litres

Poids à sec 135 kg