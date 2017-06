Madagascar: Route nationale N 4 - Deux camions sortent de la route

Trop fréquents. Les accidents sur la route nationale n°4, reliant Mahajanga à la Capitale, sont devenus fréquents ces derniers temps.

En moins d'une semaine, deux poids lourds ont effectué une sortie de route. Le second s'est produit probablement dans la nuit du dimanche 25 juin, à 64 km d'Ankazobe. Un camion transportant des marchandises s'est retrouvé dans un ravin, profond de plus de cinq mètres, dans un virage en épingle, sur une descente et en pleine succession de tournants. L'on ignore s'il y a eu des victimes corporelles, mais il est certain que le véhicule est irrécupérable, vu son état. Plus loin, les passagers et le conducteur ont attendu les secours.

L'état de la route de l'Ouest commence sérieusement à se dégrader, surtout après Maevatanàna vers Mahajanga. Des travaux d'élagage sont aussi nécessaires car la chaussée diminue à cause des buissons qui commencent à s'incliner vers la voie. La visibilité des conducteurs est ainsi insuffisante et compromise. Les voitures qui se croisent, n'ont plus que quelques mètres pour éviter une collision.

La sécurité des usagers sur cette nationale est du reste menacée ces derniers temps. Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, vers une heure du matin, à 500 m du pont d'Ikalamilotra, des bandits de grand chemin ont barré la chaussée avec des blocs de pierre. Une semaine plus tard, une autre attaque est survenue, cinq kilomètres avant Ambondromamy, vers la RN6. Heureusement, le chauffeur a pu effectuer une rapide marche arrière et s'enfuir.