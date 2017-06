Madagascar: Rugby / CAN 2017 Groupe B - Deux expatriés au sein des Makis

« Le Maroc reste un gros morceau pour les Makis car son équipe nationale recense de très bons joueurs qui évoluent en France. Les Makis ont comme objectif de briguer la première place de cette CAN, synonyme d'une remontée en groupe A pour 2018 mais aussi de qualification pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Le système défensif des Makis est à peaufiner tandis que le jeu offensif est très solide pour avoir franchi la barre des cent points dimanche, contre les Barbarians. On, reste très confiant », termine Antsoniandro Randrianarosoa.

Les Makis, tête de série numéro un (descendant du groupe A), joueront la demi-finale de la CAN, le 5 juillet à Casablanca contre le Maroc (groupe C promu en groupe B). De l'autre côté la Côte d'Ivoire affrontera le Botswana.

À près d'une semaine avant la tenue de la CAN, la liste des Makis en regroupement compte actuellement trente joueurs. Leur dernier match test s'était tenu au Malacam, dimanche contre les Barbarians de France, mixés avec des bons joueurs locaux. Les Makis se sont imposés sur 101 à 31 avec les services des inusables Jose Rakoto Harison ainsi que Tolotra Ramaromiantso et Zo Tahiana Randrianarison.

« Le fait d'avoir ces deux expatriés au sein des Makis est une très bonne chose pour le rugby malgache. Yoran et Herry sont des joueurs professionnels en France et sont aptes à jouer des matches de grande envergure comme cette Coupe d'Afrique des Nations du groupe B. On a pu les appeler en équipe nationale grâce au service du légendaire Elysée Rakotohasimbola, ancien capitaine des Makis de Madagascar, qui vit actuellement en France », rappelle Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national (DTN) de Malagasy Rugby.

Ces joueurs se nomment Yoran Ramamonjisoa, petit fils d'Imboharimanana Eugène, alias l'Avant-bras, et Herry qui évoluent tous deux, en pro-division 2, en France. Cette situation donnera un nouveau souffle au Makis de Madagascar qui n'avait plus bénéficié des services des joueurs expatriés, depuis 2002.

