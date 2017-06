Congo-Brazzaville: BEPC - 142 candidats de Linzolo passent la session spéciale au CEG Fraternité de Brazzaville

Julienne Sassou-Nguesso l'une des filles président congolais, et son époux, Guy Johnson, ont… Plus »

Notons qu'après avoir encouragé les candidats de Linzolo transférés à Brazzaville, le directeur de cabinet et le président général du jury du BEPC, Massembo Balou, se sont rendus dans quelques centres des épreuves pratiques d'EPS. Ils ont notamment visité les candidats de Nganga Edouard, Chaminade et Pierre Tsiété.

Les épreuves pratiques d'EPS n'interviendront que le vendredi 30 juin au lycée Savorgnan de Brazza. Une décision salutaire pour les autorités départementales du Pool, notamment celles de la sous-préfecture de Goma tsé-Tsé. « Nous sommes très contents du fait qu'il y a eu une session spéciale pour les enfants qui ont été traumatisés à Linzolo à cause des bandits armés. Tel que je vois les enfants, ils ont une bonne mine et sont prêts à affronter la session spéciale. Il y a eu un grand travail moral qui a été fait, notamment par les deux ministres en charge de l'enseignement », s'est réjoui le secrétaire général du district de Goma Tsé-Tsé, Léopold Missamou.

Sur les 160 candidats inscrits au CEG de Linzolo, sous-préfecture de Goma Tsé-Tsé, seuls 142 se sont présentés à la session spéciale. Ils affrontent depuis hier matin les épreuves de mathématiques et histoire-géographie. Le calendrier prévoit ce 27 juin les épreuves des sciences de la vie et de la terre ainsi que celles d'anglais. Le mercredi 28 juin, ils plancheront sur les sciences physiques et la dictée-questions. Le dernier jour, notamment le 29 juin, est réservé à l'expression écrite ainsi qu'à l'éducation physique et sportive (EPS) pour les inaptes.

