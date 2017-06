Congo-Brazzaville: Droits de l'Homme - Trois professeurs et une juge rejoignent l'IRDH

L'équipe aura pour mission d'améliorer la qualité du travail du comité de gestion dans la recherche, la formation et le plaidoyer en faveur des droits humains.

Dans un communiqué du 26 juin, l'Institut de recherche en droits humains (IRDH) s'est dit fier d'annoncer que trois professeurs d'université et une juge de grande instance ont rejoint ses rangs, depuis le 26 juin. Les quatre nouveaux membres ont été admis au Conseil d'administration de cet institut.

Il s'est agi, a précisé l'IRDH de la juge en grande instance Feza Ngole Binti Meso et des Prs Jean-Marie Bashizi, PhD, docteur en histoire ; Kampentenga Lusengu, PhD, docteur en anthropologie politiste et sociologie culturelle ; et Germain Ngoie Tshibambe, PhD, docteur en relations internationales, qui auront comme mission d'améliorer la qualité du travail du comité de gestion de recherche ; formation et plaidoyer en faveur des droits humains.

L'équipe du Comité de gestion de l'IRDH, rappelle-t-on, se compose de Me Hubert Tshiswaka, master en droit international, avocat au barreau de Lubumbashi, directeur général, coordonnateur des activités de recherche, formation et plaidoyer de l'Institut ; Me Timothée Mwanza Tshilenge, avocat au barreau de Lubumbashi, Licencié en droit privé et judiciaire, chargé de la recherche et du programme de formation sur les droits des personnes vulnérables; Yannick Munganga Mahangaiko, Licencié en droit privé et judiciaire, chercheur en droits civils et politiques et chargé de l'administration ; Rachel Mulaji Tabu, licenciée en droit public, chercheure en droits de la femme et chargée des finances ; Falonne Mbayo Kazadi, Licenciée en droit privé et judiciaire, chercheure en Droits de la femme et Chargée du Projet Action Femme 50/50 (PAF 50/50) ; Guylain Kasongo Kawaya, Licencié en Droit privé et judiciaire, Chercheur et Chargé du Projet d'Application des Droits civils et politiques ; Jean-Pierre Lwamba Mahangaiko, licencié en droit privé et judiciaire, chargé du projet des droits économiques, sociaux et culturels (DESC), Talk To Communities Consulting and Training (TCCT) ; Shake Kayembe Diba, ingénieur en système d'information et de télécommunication, Webmaster, IT Manager, Design et Construction des réseaux sociaux, chargé du projet des médias sociaux et droits humains ; Trino Kipayika Muteba, licencié en droit public, chercheur en DESC ; Hubert Kalukanda Mashata, licencié en droit privé et judiciaire, chercheur en DESC et Emmanuel Lwamba, ingénieur en télécommunication et réseaux, chercheur en médias sociaux pour la promotion des droits humains.