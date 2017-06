Congo-Brazzaville: Finances publiques - La Banque mondiale octroie 23 milliards de FCFA pour le projet des réformes

L'enveloppe de 23,445 milliards de FCFA est destinée à financer les activités du Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp), qui vise à améliorer la collecte des recettes intérieures et à maîtriser les dépenses publiques en République du Congo.

La convention de financement a été signée le 23 juin dernier à Brazzaville entre le ministre congolais des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo, et le représentant résident de la Banque mondiale au Congo, Djibrilla Issa, en présence de la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas.

Il s'agit d'un vaste programme de réforme de la gouvernance financière qui va couvrir une période de cinq ans (2017-2022).

En effet, le gouvernement congolais à travers le ministère des Finances est engagé à réformer le secteur des finances. Depuis le premier trimestre de l'année, le processus d'interconnexion des régies financières a été relancé pour renforcer la traçabilité dans la collette des recettes publiques. Le processus d'informatisation progresse, et pourrait être expérimenté dès le mois prochain, d'après le ministère en charge du dossier.

Dans ce contexte, le Parlement a adopté en décembre 2016 un projet de Code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. La nouvelle législation financière, en conformité avec les directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, définit le cadre juridique et réglementaire des réformes souhaitées.

Le texte traite à la fois les matières qui rapportent à la légalité et aux opérations financières ; aux attributions et à la responsabilité des institutions ; à la mise en œuvre des procédures de recouvrement des recettes et l'exécution des dépenses ; au contrôle des politiques et coopérations financières ; aux interventions de la presse et des organisations de la société civile dans la gouvernance financière...