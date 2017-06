Congo-Brazzaville: Délocalisation - La direction générale du tourisme et de l'hôtellerie désormais installée à l'immeuble du 5 février

L'occupation du nouveau local s'est faite le 27 juin. C'est la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan Nonault qui a patroné la cérémonie, remettant officiellement les clés au directeur général du Tourisme et de l'hôtellerie, Charles Nganga.

Initialement installée au camp Clairon dans le centre-ville de Brazzaville, la direction générale du Tourisme et de l'hôtellerie (DGTH) vient d'être affectée à l'immeuble du 05 février 1979 à quelques encablures du beach de Brazzaville. Cette délocalisation a été rendue possible grâce aux efforts de la ministre du Tourisme et des loisirs, qui s'est déployée à trouver un nouveau local pour cette administration sous tutelle.

« Solennellement, je vous remets un lot des clés des nouveaux lieux de travail qui vous permettra ainsi que vos équipes de relever ce défi de la diversification de l'économie que nous avons en commun. Nous sommes en train d'aller à l'ouverture des assises qui auront lieux du 17 au 18 juillet prochain. J'espère que vous serez déjà bien installés », a déclaré la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan Nonault.

A son tour, le directeur général du Tourisme et de l'hôtellerie, Charles Nganga s'est dit très satisfait. « Cette situation commençait à nous poser beaucoup de problèmes même sur le plan moral. On redoutait d'être mis dehors un jour ou l'autre », a-t-il dit. Et d'ajouter, « nous sommes une administration publique, madame la ministre a eu à le repréciser ici ; à l'orée 2025 nous devons atteindre 10% de notre contribution au PIB du Congo. Nous travaillerons en fonction des moyens que nous avons ».

Notons que bien avant la ministre du Tourisme et des loisirs a visité l'ancien bâtiment qui abrtait la direction générale du Tourisme et de l'hôtellerie où, elle a procédé à un inventaire des meubles et autres pièces devant être affectés dans les directions départementales. A ce jour, la direction générale du Tourisme et de l'hôtellerie compte environ 150 agents au niveau de Brazzaville. Toutes les directions seront logées à l'immeuble du 05 février 1979.

Cette diretion générale, rappelle-t-on, était jadis située dans le site qui abrite actuellement les logements du camp Clairon, propriété du ministère de l'Urbanisme et de l'habitat.