Congo-Brazzaville: Droits humains - Approches pour lutter contre les violences sur les femmes et les enfants

Les chefs de quartiers, de blocs ainsi que leurs secrétaires de l'arrondissement n° 1 Emery-Patrice-Lumumba à Pointe-Noire ont été sensibilisés aux violences faites aux femmes et aux enfants à la faveur du projet « Renforcement de la société civile et des acteurs étatiques pour améliorer le respect des droits des filles et des femmes congolaises" initié par les ONG ASI et Azur développement avec le financement de l'Union européenne.

L'objectif global de ce projet est de contribuer à l'amélioration du respect des droits des femmes et filles congolaises conformément aux engagements internationaux et nationaux du Congo du respect des droits humains « Ce projet qui propose une approche globale pour lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des enfants s'articule sur trois axes, à savoir un acte de sensibilisation, un acte de protection et un acte de plaidoyer. Dans l'axe de protection, ce projet prévoit l'établissement d'un guichet unique sur Brazzaville et sur Pointe-Noire pour recevoir les victimes, leur proposer une assistance psychologique, médicale. Ce guichet est déjà fonctionnel à Brazzaville et Pointe-Noire. dans les prochaines semaines, les actions de sensibilisation seront menées dans vos circonscriptions auprès des populations cibles comme les femmes séropositives ou en situation de handicap, le personnel des CSI , les policiers, gendarmes », a dit Marie Melki, coordonnatrice pays ASI. Et d'ajouter: «Vous avez un rôle à jouer important pour relayer le projet dans vos circonscriptions respectives, pour identifier et référer les victimes auprès du guichet unique ».

Au cours de cette réunion, Madeleine Paka Zoulouka, directrice départementale de l'Intégration de la femme au développement, dans son intervention, a énuméré les différentes formes de violence ( physiques, morales, psychologiques) et les moyens de recours pour y faire face tandis que Me Franck Mbenze, avocat au barreau de Pointe-Noire, a exposé sur le cadre juridique de lutte contre ces violences en citant notamment les articles contenus dans le Code pénal qui prévoit des peines et sanctions inhérentes à chaque violence quelle qu'elle soit : coups et blessures volontaires, viol, attentat à la pudeur, arrestations illégales et séquestrations, sévices et mauvais traitements exercés, menaces de mort, injures publiques...

Ce séminaire qui a eu lieu dans les quatre arrondissements de Pointe-Noire : Lumumba, Tié Tié, Loandjili et Ngoyo a pour objectif d'améliorer les connaissances et la compréhension des responsables des arrondissements sur les différentes formes de violence, les manifestations et leurs conséquences, les moyens de recours contre la violence, vulgariser les dispositions du cadre juridique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants auprès des responsables des arrondissements, solliciter la collaboration des responsables d'arrondissement dans l'identification des femmes et enfants victimes de violence dans les quartiers et leur orientation vers le guichet unique.