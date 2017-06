Congo-Brazzaville: Division 1/Paly-Off - FC Renaissance du Congo relégué en division inférieure

Julienne Sassou-Nguesso l'une des filles président congolais, et son époux, Guy Johnson, ont… Plus »

Dans sa réaction lors d'une émission sportive sur une chaîne de télé de la place, le président Pascal Mukuna du FC Renaissance du Congo a vivement condamné les incidents ayant émaillé la rencontre entre V.Club et FC Renaissance. Aussi a-t-il soutenu les barèmes de sanction de la Fédération congolaise de football association en vue de décourager les fauteurs des troubles dans les stades et d'autres supporters anti-sport. Il a, par ailleurs, relevé qu'une commission interne d'enquête est mise sur pied pour déceler les instigateurs des troubles survenus, le 23 juin, au stade des Martyrs. Enfin, Pascal Mukuna a sportivement reconnu la défaite du FC Renaissance du Congo face à V.Club.

Et la Linafoot a, dans un premier temps, suspendu préventivement le FC Renaissance du Congo, avant finalement de prendre la lourde sanction de le rétrograder en division inférieure pour récidive. Naturellement, le club orange perd le match contre V.Club par forfait. Bien plus, le club orange doit réparer les préjudices causés, tout en étant sommé de payer une amende correctionnelle de vingt mille dollars américains pour des jets de projectiles par ses supporters et envahissement de la zone neutre par le président du club Pascal Mukana. V.Club n'est pas aussi épargné par la Linafoot qui le somme de payer une amende de cinq mille dollars américains pour jet de projectiles.

Le comité de gestion de l'instance organisatrice de la Division, a, au cours de sa réunion du 26 juin, pris la décision d'exclure l'équipe tuteurée par l'évêque et pasteur Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa (ACK). Les graves incidents survenus le 23 juin après la défaite de Renaissance du Congo face à l'AS V.Club (1-2) en 12e journée du Play-Off de la Division 1 sont à la base de cette mesure, des troubles provoqués par les supporters du club orange de la capitale, en mauvais perdants. L'on rappelle qu'au coup de sifflet finale de cette partie, les supporters se sont livrés au vandalisme et aux actes barbares, balançant des projectiles sur l'aire de jeu, s'affrontant de front avec les policiers commis à la sécurité du stade le jour de cette rencontre. Des grenades lacrymogènes ont été balancées par les policiers dans la confusion.

