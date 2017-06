Burkina Faso: Fait mystique à Ouagadougou - Les 286 000 F CFA de Daouda Koudougou transformés en tickets de Pmu'b

Depuis un certain temps, des rumeurs font état de perte d'argent par aspiration lors des voyages. Selon ces rumeurs, l'argent disparaîtrait quand l'aspirateur d'argent arrive à avoir un contact physique avec sa victime ou bien s'il y a eu un don ou échange de monnaie. Maintenant, c'est une réalité. Daouda Koudougou, une des victimes, raconte sa mésaventure :

« J'étais allé en Côte d'Ivoire pour visiter mes plantations. Je suis revenu le 20 juin dernier, et le car que j'ai emprunté m'a déposé au centre-ville. J'ai pris ensuite un taxi pour aller à la gare de l'Est ; j'habite à Sapaga dans le Ganzourgou. Dans le taxi, j'étais assis entre le chauffeur à ma gauche et un jeune, la trentaine environ, à ma droite. Il y avait deux femmes qui occupaient les chaises arrières. Entre-temps, le chauffeur m'a demandé si j'avais de la monnaie et je lui ai dit que j'avais un billet de cinq cents comme petite monnaie qui se trouvait dans la poche de ma chemise. Je lui ai remis cette somme. Le jeune homme qui était à ma droite échangeait avec le chauffeur sur des sujets divers.

S'adressant à moi ensuite, il m'a fait savoir qu'il était un élève coranique. C'est la seule parole qu'il m'a adressée et nous sommes arrivés à la gare de l'Est. Là, nous sommes descendus et chacun s'en est allé. J'ai pris un car qui allait à Sapaga. C'est quand j'ai voulu payer le transport qui coûtait deux mille F CFA en sortant mon porte-monnaie, que j'ai trouvé que tout mon argent qui s'y trouvait était devenu des tickets de PMU'B. J'en ai compté au total 59. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que le jeune homme qui était à côté de moi venait de me jouer un vilain tour. Ce qui me fait encore mal, c'est le fait qu'il dit qu'il est un élève coranique, car cela terni l'image des musulmans. Je conseille à tous de faire très attention pendant les voyages ».