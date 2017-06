Madagascar: Douanes - La grève continue

Approvisionnement assuré. Malgré cette grève effective, le dédouanement des marchandises au niveau du Port de Toamasina devrait se poursuivre, selon l'Administration Douanière. En effet, certains postes à responsabilité sont interdits de grève, d'après les réglementations en vigueur. Il en est ainsi pour le cas des inspecteurs et des contrôleurs. Par ailleurs, selon les informations fournies, les stocks en carburant nécessaires pour approvisionner Antananarivo suffisent encore pour les dix jours à venir. En outre, le dédouanement et l'acheminement de marchandises se poursuivent encore, malgré la grève des douaniers. En d'autres termes, la Capitale ne risque aucune pénurie de carburant, ni de produits de première nécessité. Nous en reparlerons.

Surenchère du SEMPIDOU... Si les membres de ce syndicat n'ont pas voulu donner d'information sur la proposition de solution qu'ils ont refusée, lundi dernier ; des précisions ont été évoquées hier, lors d'une réunion qui s'est tenue à huis clos, à Antanimena. D'après notre source auprès du syndicat, la proposition de solution avancée par le ministère des Finances et du Budget a répondu pleinement à la revendication lancée par les grévistes au mois de mai dernier, suivant la loi en vigueur. Cependant, le SEMPIDOU a reformulé d'autres points de requête, pour satisfaire leur demande, sans contrainte réglementaire. En effet, il s'agit de nouvelles demandes venues au fur et à mesure que les discussions se poursuivent. Ce sont ces nouvelles réclamations qui constituent aujourd'hui les distorsions entre le syndicat et l'Administration. Hier, une rencontre s'est tenue dans les locaux des douanes à Antanimena, entre les membres du SEMPIDOU et les représentants de la Direction Générale des Douanes. Plus tard dans l'après-midi, une délégation représentant ce syndicat a été reçue par le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana. Jusqu'à la fin de la soirée d'hier, aucune déclaration officielle n'a été faite par le syndicat. Néanmoins, notre source a indiqué que les douaniers comptent poursuivre leur grève.

