Bénin: La justice doit trancher dans la crise qui secoue la Renaissance du pays

Le juge des référés avait été saisi en fin de semaine dernière par Léhady Soglo, président exclu de la Renaissance du Bénin (RB), dans le but d'empêcher la tenue du congrès organisé par les frondeurs du parti le week-end dernier.

Au Bénin, la crise au sein du parti de la Renaissance du Bénin se règle sur le terrain judiciaire. L'audience en référé prévue le 26 juin a été reportée à la semaine prochaine. Motif invoqué : le ministère public n'a pas eu le temps nécessaire pour faire ses observations après un premier renvoi le 23 juin.

Pour Me Alfred Bocovo, ce nouveau renvoi est un prétexte. Il dénonce « la prise en otage du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif représenté par le garde des Sceaux qui a donné comme instructions à son procureur de s'emparer du dossier et de mettre le coude dessus. Mais de toutes façons, nous sommes sereins car notre cause est juste et légitime ».

Dans le camp des réformateurs, on se dit également serein. Me Filbert Behanzin estime que le référé n'a même plus vraiment de sens. « La demande principale, c'est le sursis à la tenue du congrès, rappelle-t-il. Or, le congrès a déjà eu lieu. Donc, le juge ne peut pas surseoir à un congrès qui a déjà eu lieu. Tout ce que l'on a fait au niveau du référé, ce n'était qu'un préalable. La vraie bataille judiciaire n'a même pas encore commencé ».

Le camp Soglo contre les frondeurs

Il a entériné l'exclusion de Léhady Soglo, désigné un nouveau président, Abraham Zinzindohoué et déplacé le siège du parti. Le camp Soglo voulait empêcher la tenue de ce congrès.

Le dossier doit être examiné sur le fond le 29 juin. La justice devra alors dire qui contrôle le parti de la Renaissance du Bénin.