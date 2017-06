Burkina Faso: Jean Claude Bouda, ministre de la défense - « Quel que soit le temps que celà prendra, nous allons vaincre le terrorisme »

Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean Claude Bouda, a effectué une visite dans la garnison de Dédougou, le samedi 24 juin 2017. En marge de cette visite, le ministre a également rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses, pour leur faire part de l'objectif de cette visite.

« Aller à la rencontre des hommes sur le terrain pour constater de visu leurs conditions de vie et de travail, échanger avec eux et leur délivrer un message de soutien et un message d'espoir », tel est en substance l'objectif de cette tournée initiée dans les garnisons du pays. Selon le ministre de la Défense, cette tournée se situe dans un contexte particulier, car l'histoire récente de notre pays a montré qu'il y a eu des déficits de communication et de cohésion. « Aujourd'hui, le chantier sur lequel nous sommes, c'est de réconcilier l'armée avec le peuple et réconcilier l'armée avec elle- même pour faire revenir la cohésion et la discipline et pour tout dire, d'asseoir une armée véritablement républicaine, une armée qui respecte les valeurs de la démocratie et de l'état de droit », a-t-il dit.

Après Gaoua et Bobo-Dioulasso, c'est le 23e Régiment d'Infanterie Commando (RIC) de Dédougou qui a reçu la visite du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, accompagné du chef d'état-major général des Armées et son équipe, le 24 juin 2017. Après une visite dans les casernes, à l'infirmerie militaire et au groupement de la gendarmerie nationale, le ministre s'est entretenu avec les différentes troupes avant de mettre le cap sur la résidence des chefs coutumiers et religieux, pour échanger avec eux.

Jean Claude Bouda, après avoir expliqué l'objectif de cette visite, a demandé aux chefs coutumiers d'implorer les mânes des ancêtres et aux religieux de prier afin que l'institution soit protégée. Il a émis un message par rapport au contexte particulier que traverse le pays. Concernant « le terrorisme », « je voulais demander particulièrement à nos frères musulmans de nous aider, à travers leurs prêches, à faire la sensibilisation, à dire surtout aux fidèles croyants que ce n'est pas ça l'islam. L'islam n'a jamais dit de tuer des innocents. La religion musulmane est une religion de tolérance et de paix, tout comme les autres religions », a soutenu le ministre.

« Votre arrivée ponctuée par cette pluie, est un signe de bénédiction pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et que votre démarche porte beaucoup de fruits », a laissé entendre Mgr Léopold Médard Ouédraogo, porte-parole des religieux. Le grand Imam a fait une doléance relative au retour du corps du Régiment Parachutiste Commando (RPC).

Le dernier point des échanges a regroupé les autorités administratives de la région et le ministre. Maxime Bouda, SGR et gouverneur par intérim, a émis des doléances au ministre, relatives à l'insécurité routière sur la route de Boromo. Le carrefour de Poura dans les Balé est une zone d'insécurité notoire, a-t-il fait savoir. Le SGR a, cependant, sollicité du ministre, d'avoir un regard bienveillant à l'endroit de la région afin que cette zone puisse être convenablement sécurisée.

Jean Claude Bouda a, pendant une trentaine de minutes, expliqué aux autorités administratives les grands chantiers de l'armée et les difficultés que connaît l'institution, surtout dans le contexte de terrorisme. « Nos vaillants combattants au Nord méritent qu'on les félicite et méritent qu'on leur témoigne la reconnaissance de toute la Nation. Ils se battent là-bas, dans des conditions difficiles. Notre armée n'était pas préparée à cette situation », a-t-il expliqué.

Pour lui, c'est le courage, la détermination et le patriotisme qui ont fait que la partie Nord du pays n'a pas été occupée par les djihadistes. « Nous avons évité la sanctuarisation de notre pays par les djihadistes. Il faut savoir que c'est grâce au courage des Forces de défense et de sécurité qu'il y a eu une accalmie. Nous n'avons pas vaincu le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui va s'installer malheureusement dans la duré ; ça, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Mais quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons vaincre le terrorisme », a laissé entendre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants aux autorités administratives. Cependant, il dit déplorer les grèves à répétition que connaît le pays.