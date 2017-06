Monsieur Abdoulaye Yéro Balde, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a tout d'abord remercié, au nom de tout son cabinet, l'Ecole Polytechnique de Paris pour leur apport dans la qualification du système éducatif guinéen, ensuite, il a exprimé toute sa réjouissance face à l'importance de ce partenariat qui émane de la formation d'excellence et de qualité.

Plusieurs cadres du Département et de l'UGANC ont pris part à cette rencontre. Il s'agit entre autres de Dr Binko Mamady Touré, Secrétaire Général, Mme Zeinab Camara Cheffe de Cabinet, Pr. Tidiane Diallo, Conseiller en charge de l'Enseignement Supérieur Public, Dr Doussou Lanciné TRAORE Recteur de l'UGANC, Dr Mohamed Tafsir Diallo, Directeur de l'Institut Polytechnique de l'UGANC, etc.

Ensuite, la délégation s'est rendue au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour la signature du Mémorandum d'Entente à travers lequel, les deux parties acceptent d'entreprendre ensemble des efforts de coopération pédagogique et scientifique.

Pour démarrer cette journée du mardi 27 juin 2017, la délégation de l'Ecole Polytechnique de Paris (EPP) accompagnée du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a été reçue en audience par le Premier Ministre, Monsieur Mamady Youla. Une visite d'échange au cours de laquelle M. Franck Pacard, Chef de ladite délégation a indiqué que l'ambition de son Institution est de consolider et renforcer la coopération avec l'Institut Polytechnique de Conakry. Monsieur Mamady Youla dans son intervention a dit mesurer tout l'intérêt que l'EPP porte au développement de notre nation en offrant aux étudiants guinéens l'opportunité d'avoir une éducation de qualité.

