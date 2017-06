Madagascar: Ministère du Commerce - Vers une récompense des agents méritants

Rappelons que ce ministère se charge de la protection économique et de la sécurité des consommateurs, tout en assurant la régulation concurrentielle des marchés. Promouvoir le partenariat entre l'Etat et le secteur privé, les investissements nationaux et étrangers ainsi que les exportations via le renforcement de la compétitivité des produits, font également partie de ses attributions.

Le ministre du Commerce et de la Consommation, Tazafy Ardmand, veut jouer la transparence au sein de son département. A cet effet, il a évoqué une nouvelle méthode de travail afin de motiver ses collaborateurs. « Les agents méritants dans le cadre de leur travail seront ainsi récompensés », a-t-il annoncé vendredi dernier lors de la distribution de vivres composées notamment de 10 kg de riz et d'un poulet à chaque agent du ministère à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'Indépendance.

