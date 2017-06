Congo-Kinshasa: Elections fin décembre 2017 - Rassemblement - Le Conseil de sages soutient les Evêques !

communiqué de presse

Le Conseil des sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au changement s'est réuni, le lundi 26 juin 2017, à Kinshasa/Limete sous la direction de son Président, Monsieur Pierre Lumbi Okongo, pour examiner la situation actuelle de la République Démocratique du Congo.

A ce sujet, le Conseil des sages constate, qu'à l'approche de l'échéance pour l'élection du nouveau Président de la République Démocratique du Congo qui doit succéder à Joseph Kabila dont le dernier mandat a expiré depuis le 19 décembre 2016, la RDC est sous un régime tyrannique qui terrorise la population pour l'empêcher d'exercer ses droits et libertés fondamentaux.

Dans ce cadre, le Conseil des sages stigmatise et condamne avec la plus grande fermeté les dernières arrestations arbitraires des membres des partis politiques de l'opposition et de la société civile.

Il s'agit notamment de :

centaines des cadres et combattants de l'UDPS souvent enlevés nuitamment pour des destinations, plus particulièrement à Kinshasa pour avoir appelé la population à s'enrôler massivement aux fins des prochains scrutins, alors qu'ils n'exerçaient là que leur droit civique le plus élémentaire et que les partisans de Majorité présidentielle et alliés, eux, s'y livrent librement ;

artistes peintres à Goma dont le seul tort est d'avoir dénoncé les massacres des populations civiles dans le grand Kasaï et à Béni.

Le Conseil des sages du Rassemblement exige la libération immédiate et sans condition de ces compatriotes innocents et de tous ceux qui continuent à croupir injustement dans les geôles du pouvoir pour avoir défendu la Constitution et réclamé la tenue des élections dans les délais constitutionnels.

Par ailleurs, le Conseil des sages exprime sa vive préoccupation face aux multiples foyers de tension qui s'allument dans plusieurs contrées de la République selon la logique criminelle de la terre brulée manifestement adoptée par ceux qui veulent justifier le report à l'infini des élections présidentielle, législatives et provinciales.

A cet égard, le Conseil des sages appuie la Résolution du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies du 23 juin 2017 sur les violations des droits de l'homme au Kasaï, résolution qui prévoit le déploiement « d'une équipe d'experts internationaux indépendants en vue de déterminer les faits et les circonstances des violations des droits de l'Homme afin que leurs auteurs, quelle que soit leur affiliation, soient traduits en justice ». Il demande à tous les Congolais de veiller à l'application stricte de cette résolution et d'apporter toute assistance nécessaire aux experts de l'ONU pour le meilleur accomplissement de leur mission.

Au plan économique et social, le Conseil des sages déplore la chute accélérée de la monnaie nationale par rapport au dollar américain qui vaut à ce jour 1.530 FC, la montée de l'inflation, l'effritement considérable du pouvoir d'achat de la population et, de manière générale, la dégradation accélérée des conditions de vie des Congolais dans l'indifférence totale de Joseph Kabila et des ses alliés au Gouvernement qui, du reste, exploitent cyniquement la clochardisation du Peuple comme stratégie de domination et de conservation du pouvoir.

Le Conseil des sages relève que le pouvoir en place plante ainsi le décor d'un chaos généralisé dans le pays. Cette attitude machiavélique n'autorise ni l'indifférence ni la résignation aux Congolais. Bien au contraire, elle les appelle tous à l'action sur le terrain en vue de contrer rapidement la destruction délibérée de la RDC.

Dans ce sens, le Conseil des sages du Rassemblement salue chaleureusement la déclaration responsable et pertinente de la CENCO sur la situation dramatique que traverse actuellement la République Démocratique du Congo par la seule volonté de Joseph Kabila qui a bloqué l'organisation des élections afin de se maintenir au pouvoir par la force.

Le Conseil des sages se félicite de la convergence des vues avec les archevêques et évêques catholiques sur le respect et la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'Accord politique Global et Inclusif du 31 décembre 2016, dit « Accord de la Saint-Sylvestre », unique feuille de route valable pour sortir la RDC de l'impasse dans laquelle les gouvernants l'ont plongée à dessein.

A l'instar de la CENCO, le Conseil des sages du Rassemblement réitère ses appels incessants à la nécessaire unité des forces politiques et sociales acquises au changement afin de faire échec, par des actions communes et conformément aux dispositions pertinentes de l'article 64 de la Constitution, au coup de force constitutionnel d'une minorité des congolais qui, abusant de l'exercice, du reste illégitime, du pouvoir d'Etat, ont pris en otage la vie de toute une nation et ont privatisé les institutions de la République dans le seul but de satisfaire leurs intérêts égoïstes.

Le Conseil des sages du Rassemblement demande au Peuple congolais de se tenir prêt et débout pour barrer la route à la dictature et obtenir :

l'application intégrale et de bonne foi de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 ;

la tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales, libres, transparentes, inclusives et crédibles d'ici au 31 décembre 2017 comme convenu dans cet Accord ; l'alternance politique dans le respect absolu de la Constitution.

Kinshasa, le 26 juin 2017

Pour le Conseil des sages du Rassemblement

Le Président,

Pierre Lumbi Okongo