Congo-Brazzaville: L'Italie accepte le nouvel ambassadeur du pays

En 16 ans comme ambassadeur, puis doyen du corps diplomatique africain, M. Mamadou Dékamo, a imprimé une dynamique qui a conduit à ouvrir les portes de la chancellerie à cette diversité des Congolais. Il y a 16 ans, alors que le Congo sortait d'une période de grandes tribulations, ce trait était loin d'être aussi normal et banal qu'il l'est aujourd'hui.

Le nouvel ambassadeur congolais, François Ibovi, trouvera à Rome une diaspora devenue assez nombreuse au fil du temps. Et une diaspora pacifiée et plus sereine, partagée entre des communautés d'étudiants, des représentants de l'Eglise catholique et des travailleurs surtout localisés dans le nord de la péninsule. Sans parler des Italiens d'origine congolaise ayant gagné en visibilité eux aussi.

