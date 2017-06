Congo-Kinshasa: Justice - L'Assemblée nationale autorise l'enquête contre Clément Kanku

En plus de tous les charniers découverts dans cette région et qui démontrent le niveau d'horreurs commis, le PGR a annoncé, lors du point de presse tenu le 26 juin à Kinshasa, la découverte de dix nouvelles fosses communes. Cela est donc venu s'ajouter à la quarantaine déjà documentée par les Nations unies. «Le commandement opérationnel vient de découvrir d'autres fosses communes sur l'axe Tshikapa-Sumbula-Diboko, localités situées dans la province du Kasaï. Une équipe importante sous la conduite d'un magistrat s'est déjà rendue sur le lieu depuis le samedi 24 juin 2017 sur instruction de l'auditeur général des Forces armées de la RDC», a-t-il déclaré au cours de cette conférence de presse.

Il est rappelé que le PGR avait écrit, au mois de mai 2017, au président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'aval de la chambre basse du Parlement afin de conduire ces indispensables enquêtes dans cette affaire des violences aux Kasaï. Il est également noté que le journal New York Times, qui s'est appuyé sur un enregistrement trouvé dans l'ordinateur de l'un des deux experts de l'ONU assassinés dans le Kasaï, la Suédoise Zaina Catalan, a révélé l'implication du député national Clément Kanku dans ces violences attribuées à la milice Kamuina Nsapu dans les Kasaï. De son côté, le député national dont une conférence de presse prévue à Kinshasa pour donner sa version des faits avait été empêchée par la police a continué à clamer son innocence, en dénonçant une cabale montée pour nuire à sa personnalité et à sa personne. Pendant que certains témoignages accusent des miliciens de graves violations des droits de l'Homme dans cette partie de la RDC, certains autres pointent des forces de l'ordre.

Pour le PGR Kabange Numbi, « la nature des faits et la gravité des indices entourant le député national Clément Kanku justifient l'exercice de l'action publique ». A l'en croire, son office, le Parquet général de la République, « s'active à rechercher les éventuels tireurs de ficelles dans cette grave et sinistre affaire » Il s'agirait, de son avis, d'une démarche visant à identifier avec précision les donneurs d'ordre, les commanditaires « afin qu'ils subissent la rigueur de la loi ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.