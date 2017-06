Madagascar: Pétanque/ Tournoi de l'Indépendance - Clément Rabary en finale !

Ces derniers ont battu en demi-finale Razaka et Benjamina sur le score de 11 à 4 tandis que Clovis et Clément Rabary ont écarté de la route de la finale le redoutable tandem Radany Mazda et Hery Taxi par 11 à 10. Bien avant d'arriver à ce stade, notre confrère a pris la mesure d'une équipe de G13 composée de Rakala et Mbola par 11 à 8 en quarts puis en huitièmes la formation de l'ancien président de la ligue d'Analamanga, Sôla sur le score de 11 à 9. Du pur bonheur pour le vieux journaliste qui continue de pratiquer le sport malgré le poids de l'âge. Mais il faut reconnaître que l'ancien volleyeur qu'il s'est tourné vers un sport moins fatigant. Juste pour la forme...

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.