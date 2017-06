Congo-Brazzaville: Examen d'Etat - Des milliers de jeunes Congolais ont passé le CEPE 2017

Dans le département des Plateaux, 3 378 candidats, répartis en 38 centres ont passé les épreuves écrites du CEPE dont 1 438 filles. Pour le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation des Plateaux, Raymond Mbourangon, qui a supervisé les épreuves à Ongogni, Inkouélé et Gamboma, l'examen s'est bien passé.

Pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves à Brazzaville, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Adolphe Mbou-Maba, a visité quelques centres d'examen. Il s'est notamment rendu à Angola-Libre, dans le premier arrondissement, Makélékélé, où il a lancé officiellement ces épreuves. Il a également visité les candidats qui ont passé l'examen à l'école primaire des 3 Francs, à Bacongo ; Nganga Edouard à Moungali ; Marcel Bissila à Poto-Poto ; 3 Martyrs à Ouenzé et Fleuve-Congo à Talangaï, dans le 6e arrondissement.

A la différence du Baccalauréat et du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) qui sont nationaux, le CEPE est un examen départemental, placé au même diapason que les deux premiers. A Brazzaville, ils sont au total 38 528 à avoir affronté les épreuves, notamment les mathématiques, la dictée et Questions, l'expression écrite, le calcul rapide, les questions de cours ainsi que les arts plastiques. Ces milliers de jeunes de la ville capitale ont été répartis en 91 centres.

