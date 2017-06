Congo-Brazzaville: Innovation technologique - Le Script sensibilise au séchage solaire des produits agricoles

«Le Script a retenu dans son programme, entre autres, la transformation et la conservation des produits agricoles par le séchage solaire. Très adapté au système de climat de notre pays, le séchage solaire est aussi le moyen le plus moins cher pour assurer la transformation des produits agricoles, vu la précarité des ménages congolais. Celui-ci a un a un réel impact sur les prix des denrées alimentaires sur le marché », a souligné Albert Malonga.

Ces séchoirs permettent le séchage et la conservation de plusieurs produits agricoles, tels que les feuilles de manioc, la farine de manioc, de banane plantain, des différentes bouillies infantiles, ainsi que des gâteaux et pains fabriqués à base de la farine de manioc.

Cette technique pour laquelle le Script veut vulgariser et pérenniser, consiste à sécher à base des rayons solaires, plusieurs produits agricoles, à partir des séchoirs spéciaux et adaptés déjà disponibles, conçus par le Script.

Les directeurs généraux des instituts de recherche, les directeurs des centres d'appui à la recherche et plusieurs chercheurs ont pris part à cette formation spéciale. Ils ont ainsi appris des techniques plus adaptées de séchage solaire et de conservation des produits agricoles.

