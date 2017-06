Burkina Faso: Gendarmerie nationale - Des retraités mécontents de leur pension

Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean Claude Bouda, a effectué une visite… Plus »

Au cours de cette AG, ils ont décidé de poursuivre le plaidoyer qu'ils ont entamé depuis 2015, afin que le tort qui leur est causé soit réparé. En effet, cette loi a augmenté d'un an l'âge de départ à la retraite des gendarmes tandis que celui des militaires a été augmenté de 5 ans. Ce qui entraîne une incidence financière sur la pension perçue pendant la retraite. « Quand vous voulez calculer la pension de retraite, vous prenez l'indice et vous multipliez par les annuités. Si l'annuité est faible, votre pension sera faible. Maintenant qu'on réduit nos annuités en faveur d'autres corps, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est une injustice flagrante », a indiqué Lassané Zougmoré, adjudant chef à la retraite et coordonnateur du mouvement.

