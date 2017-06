Ile Maurice: Partielle au no18 - Le PMSD soutiendra-t-il Arvin Boolell ?

Kugan Parapen souligne, lui, qu'il connaît déjà la circonscription, ce qui fait que sa candidature est une évidence. «Je suis dans la phase de prise de contact du terrain et on commence à planifier la campagne. Les choses vont s'accélérer au moins deux mois avant les élections. Pour ce qui est des finances, on fera avec nos moyens et on a des personnes qui travaillent avec nous bénévolement», fait-il valoir.

Ils soutiennent tous deux vouloir faire de la politique autrement. Kugan Parapen et Alexandre Barbès-Pougnet sont deux jeunes, de deux partis politiques différents, qui comptent se présenter comme candidats à la partielle au no18. Un jeune avocat se penche aussi sur la possibilité d'être candidat à cette élection. S'il n'a pas encore confirmé sa participation, il l'envisage et se prononcera bientôt.

Le MMM, pour sa part, ne s'est pas encore prononcé sur le candidat qu'il alignera pour la partielle. Mais une chose est sûre, le parti n'est, lui, pas en faveur de la formule d'un candidat unique. Paul Bérenger a, néanmoins, confirmé les noms de Vijay Makhan et de Rita Jaddoo comme potentiels candidats mais n'a pas donné plus de précision sur le choix de celui qui représentera le parti.

En effet, même si Alan Ganoo est pour une plateforme commune de l'opposition, le parti a déjà cité quelques noms des potentiels candidats à la partielle du n°18. Ceux-ci sont : Soodesh Roopun, ancien Deputy Speaker de l'Assemblée nationale, Satyam Jaddoo, jeune adhérent, Norbert Froget, le vice-président du Mouvement patriotique (MP) et ancien maire de Beau Bassin-Rose-Hill, et Christian Malherbe qui a rejoint les rangs du parti l'année dernière.

Se dirige-t-on alors vers un ralliement de l'opposition derrière un candidat unique ? Pour le MP cette solution est à l'étude. «Nous avons poursuivi les débats suivant la démission de Bhadain au n°18. Quelques noms ont été cités mais un candidat commun de l'opposition aurait été l'idéal. Je suis d'avis qu'une plateforme commune de l'opposition devra donner une leçon au gouvernement. Le MP va poursuivre sa réflexion et nous allons prendre une décision en temps et lieu. Les débats se poursuivent lundi», a commenté Alan Ganoo, président du MP, à l'issue du BP du parti mardi.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.