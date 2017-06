Madagascar: Affaire « Free News » - AG du MLE ce jour

Pas plus tard que la semaine dernière, le Directeur de la publication et le Rédacteur en chef du quotidien « Free News » ont été convoqués à la Brigade criminelle, suite à un article relatant l'existence d'un immeuble de cinq étages en cours de construction appartenant au président du Sénat Honoré Rakotomanana. Malgré l'accord trouvé entre les deux parties à l'issue d'une médiation dirigée par l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM), la Chambre haute a quand même poursuivi la procédure judiciaire.

Une réunion axée sur l'affaire « Free News » mais aussi sur la poursuite de la lutte contre le Code de la Communication médiatisée adopté au forceps par les tenants du régime HVM. Et ce, malgré les contestations de l'ensemble de la presse malgache, ou enfin presque, et les interpellations émanant de différentes associations et organisations internationales oeuvrant dans le domaine de la démocratie et de la liberté d'expression.

