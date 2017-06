Madagascar: Réduction de la mortalité maternelle - L'approche LDP porte ses fruits

Virginia Razafindrakoto, responsable de programme en renforcement des capacités Leadership Management Governance lors de l'atelier de restitution.

« Former des leaders efficaces pour des systèmes de santé plus solides ». C'est là l'objectif de la mise en place du programme LDP+ ou Leadership Development Program Plus. Initiée par de nombreux pays pour focaliser les équipes de santé sur les résultats du domaine prioritaire de santé, cette approche expérientielle a été menée dans les régions de Haute Matsiatra, d'Atsinanana et d'Analamanga entre le mois de mai 2016 et mars 2017. Et ce, afin de renforcer les capacités en leadership et management des agents de santé pour permettre d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Des outils en matière de leadership, de management et de gouvernance ont, à cet effet, été fournis aux participants dudit programme. Ces derniers affirment les bienfaits apportés par l'application dudit programme. « Grâce au programme LDP+, il y a eu plus de solidarité, de cohésion et de motivation entre les collègues » a fait savoir Nirina Ralala. Cette dernière d'ajouter qu' « atteindre les objectifs paraissaient plus facile pour notre groupe ».

Avant d'expliquer que « les outils de leadership permettaient une complète participation de tout un chacun dans l'élaboration des projets, dans la définition des priorités en matière de santé ». Ainsi, les mêmes résultats ont été enregistrés dans les deux autres régions. Ce qui est un succès d'après les témoignages des autres participants présents lors d'un atelier de restitution vendredi dernier à l'hôtel Panorama.