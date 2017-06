Madagascar: Rallye de Fianarantsoa - TMF Rally sort la grosse artillerie !

Le club du TMF Rally va faire le déplacement à Fianarantsoa dans la ferme intention de ramener la victoire de cette troisième manche du championnat de Madagascar du 21, 22 et 23 juillet prochain.

Dans un style « kill ou died », la bande à Hery Rasoamaromaka veut marquer ce rallye organisé par le club TASAMM dans la capitale du Betsileo. « Nous allons mettre tous les atouts de notre côté », affirme Hery Be plus confiant que jamais.

Et on comprend pourquoi, car grâce au soutien d'un sponsor de poids, l'AkSA Enerji, TMF Rally va emmener à Fianarantsoa toute son artillerie lourde incluant une équipe de mécanos férus aux compétitions de haut niveau, mais également trois voitures capables de monter sur la plus haute marche.

On citera parmi les équipages de TMF Rally, Yves avec la Subaru Impreza, mais également Hery Be qui va prendre pour la première le volant d'une Mitsubishi Evo X sans oublier la solide Ssangyong de Haja Danielson, une habituée du top 5 des derniers rallyes avec ses quatre roues motrices.

Sans minimiser la concurrence, Hery Be estime aujourd'hui que le TMF Rally est suffisamment armé pour réaliser de bonnes choses à Fianar. Mais comme le rallye c'est du 50-50 avec d'un côté pilotage et puissance de la voiture et de l'autre le facteur chance, Hery Be reste tout de même prudent.

N'empêche et avec la Mitsu Evo X, il entend ne rien lâcher. Pour ne pas avoir à le regretter...