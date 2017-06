Madagascar: Un véhicule de location volé, le chauffeur agressé et ligoté

Pire encore, les victimes auraient eu l'occasion d'alerter les forces de l'ordre à temps puisque le bus qui les transportait est passé devant la brigade de la gendarmerie d'Ambohimangakely. Mais ils ne sont descendus du bus qu'à plusieurs mètres de là après avoir interrogé quelqu'un. C'est pourquoi, la gendarmerie n'était informée de l'affaire qu'une heure plus tard. Ce qui a facilité la fuite des malfrats malgré l'alerte lancée à tous les postes et brigades de la Gendarmerie environnants.

Ainsi le chauffeur a suivi à la lettre la consigne qui n'était qu'un piège. Une fois arrivé à Alasora, le chauffeur et son aide qui étaient attendus de pied ferme par les bandits, ont été pris dans le filet. Sans gène ni scrupule, ces derniers les ont tabassés et ligotés. Ils les ont alors amenés dans un endroit isolé puis ils les ont abandonnés sur le lieu pour s'emparer du minibus.

