Madagascar: Compagnie Zarasoa - Zik'Handihy à l'American Center avec le centre Ketsa

Les 17 jeunes filles du centre Ketsa à Vontovorona se produiront sur la scène de l'American Center à Tanjombato ce dimanche 2 juillet. Avec la compagnie Zarasoa, elle a suivi des formations, et restituera au grand public le fruit de ce labeur.

La danse pour une intégration sociale, et pour s'épanouir. Ce ne sont certainement pas les enfants du centre Ketsa à Vontovorona qui diront le contraire. 17 jeunes filles ont participé à une formation dirigée par la compagnie Zarasoa. Les jeunes filles du centre ont ainsi appris divers styles de danse, comme le « tanamalefaka, isa ny amontana, don-tany », samba, salsa, et « teboka teboka », autant de styles qui rappellent la culture malgache. C'est aussi la particularité de la compagnie Zarasoa, elle n'oublie jamais d'allier danse et identité culturelle.

Après deux représentations très intéressantes, au CGM et au centre Ketsa à Vontovorona, les filles vont se produire ce dimanche à l'American Center à Tanjombato. Une occasion pour un autre public de les découvrir, car ce qui fait toute la différence entre ce spectacle et d'autres, c'est que la musique est jouée en live, et que les enfants vont ressentir le rythme et la mélodie pour interpréter les chorégraphies.

Live. La compagnie Zarasoa, composée de Saroy, Aina et Mionja, a été créée en 2009. Depuis, elle donne des cours de danse au CGM, avec toujours comme particularité celle de mettre en valeur la culture malgache. Et que cela soit dans la chorégraphie, la scénographie, ou encore les instruments de musique, car les musiciens utilisent des « ambio », instruments de musique typique, des bâtons de pluie fabriqués avec du bambou et des lentilles, des tuyaux en PVC et d'autres encore. Pour tous les cours, de l'éveil rythmique aux chorégraphies, les pas de danse sont accompagnés par des musiciens. Et l'effet, st totalement différente car la musique en live permet un dialogue artistique entre les danseurs et les musiciens.