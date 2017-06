Congo-Kinshasa: Kabila s'en prend aux évêques catholiques

Le courrier des évêques de la Cenco, qui appelle tous les Congolais à se tenir « Debout » face à la crise majeure que traverse leur pays et qui met en accusation un « petit groupe d'individus » qui a pris en otage tout un pays, provoque l'ire de Joseph Kabila.

Le président de la République n'a toujours pas annoncé quand, ni comment il comptait quitter le pouvoir, malgré le fait qu'il a dépassé la date du 19 décembre 2016, synonyme de la fin de son second et dernier mandat, à la lumière des prescrits de la Constitution.

Depuis quelques jours, une nouvelle séquence est ouverte en RDC. Tout a commencé par le courrier des évêques catholiques de la Cenco, vendredi 23 juin. Dans ce courrier, les évêques qui n'ont toujours pas digéré le fait d'avoir été utilisés comme des chiffonniers par la présidence au mois de décembre dernier, appellent les Congolais à la mobilisation et rappellent l'obligation d'organiser les élections présidentielles avant la fin de cette année 2017, conformément à l'Accord de la Saint-Sylvestre signé par la Majorité et l'Opposition. Un texte dont s'est déjà affranchi Joseph Kabila, le mois dernier, lors d'une de ses rares interviews, lorsqu'il avait déclaré, pince sans rire, aux journalistes allemands de Der Spiegel qui l'interrogeaient, qu'il « n'a rien promis », semblant ainsi indiquer que les élections en RDC dépendaient désormais du bon vouloir du président et plus de la Constitution.

La Ceni tâte le terrain pour le président

Ce week-end, Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI, chargée d'organiser les élections), a lancé un ballon d'essai lors d'une réunion avec un groupe de jeunes du Rassemblement de l'opposition. Pour lui, devant cette jeune assemblée, il est désormais évident qu'il sera impossible d'organiser les élections en 2017.

Quant aux engagements de l'Accord de la Saint-Sylvestre, il les balaie d'un revers de la main. Expliquant que cette échéance de décembre 2017 « n'était qu'une convenance avec les évêques pour calmer les ardeurs d'une population surchauffée en décembre 2016. Date purement politique et irréaliste ». Et il explique que le Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA - toujours pas installé), le gouvernement et la Ceni pouvaient de concert modifier ce calendrier.

Kabila s'en prend aux évêques

Ce lundi 26 juin, à peine installé à Lubumbashi, le président Kabila a reçu les députés provinciaux, nationaux et les sénateurs du Katanga, mais aussi les confessions religieuses.

Kabila s'est d'abord énervé après avoir constaté l'absence de l'archevêque de Lubumbashi Mgr Jean-Pierre Tafunga. « Où est-il », a lancé le président à l'attention du vicaire général M. Moto. « A un deuil », a répondu le vicaire.

Une réponse qui n'a pas calmé le président Kabila qui, comme Corneille Nangaa, a accusé les évêques catholiques d'être les responsables de la tension actuelle. « Vous voulez créer le désordre », a-t-il lancé. « Vous nous menacez s'il n'y a pas d'élections en décembre prochain. Vous dites que c'est décembre ou rien », a poursuivi le président, avant de prendre à parti les autres responsables des confessions religieuses dont Monseigneur KapyaNtumba de l'Eglise du Christ du Congo, le bishop MijNpalang de l'Eglise de réveil, Justin Kachiz de l'Eglise kimbanguiste ou encore Useni Ngoy pour les Musulmans. « Ce sont les catholiques qui étaient les médiateurs lors des négociations de la Saint-Sylvestre. On a bien dit que si on voyait qu'on ne pouvait pas organiser les élections, le gouvernement, le CNSA et la Ceni pouvaient proposer un autre calendrier ».

Et de poursuivre, encore une fois comme le président de la Ceni en évoquant l'impossibilité actuelle d'organiser les élections au Kasaï vu les violences. « On ne peut pas organiser des élections si on n'a pas enregistré les électeurs au Kasaï », a encore lancé Kabila dans un silence lourd, avant d'interpeler le vicaire catholique en ces termes « Où est Tafunga, il faut que je le vois ».