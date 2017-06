Togo: La colère des étudiants togolais ne faiblit pas

Les Gendarmes ont arrêté et détenu le leader d'un groupe de défense des droits estudiantins… Plus »

Il espère un dénouement heureux de la crise et une reprise totale et sans entrave des cours à l'université de Lomé.

"L'Université de Lomé ne peut pas être ravie de voir ses étudiants à la prison. Les étudiants de l'Université de Lomé doivent être à l'université dans un cadre où on débat de façon contradictoire. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de malentendus avec nos étudiants, certains de nos étudiants. L'important pour nous aujourd'hui, c'est que ceux là reviennent à l'université pour qu'on puisse s'assoir, qu'on recommence à discuter puisque notre objectif c'est cela, discuter ensemble, trouver les solutions ensemble et avancer ensemble."

Du côté des autorités universitaires, on joue désormais la carte de l'apaisement. La présidence de l'université de Lomé réaffirme son entière disponibilité à dialoguer avec les regroupements d'étudiants afin de trouver des solutions appropriées à leurs problèmes. Et pour le professeur Akoda Ayéwoadan, directeur des prestations de service à l'université de Lomé, les étudiants n'ont pas leur place à la prison:

"Nous réclamons le wifi no limit parce que le wifi sur le campus actuellement c'est de 8 heures par mois. Nous réclamons aussi l'augmentation pour les tranches, 20 000 pour les allocataires et 30 000 francs pour les boursiers. Nous réclamons aussi la suppressions de cette mesure qui interdit aux étudiants de rester dans les amphis et salles de cours en dehors des heures de cours. Les autorités ne donnent pas de réponses aussi favorables à nos revendications. Nous espérons que nos revendications soient satisfaites et que nos camarades soient libérés."

