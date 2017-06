Congo-Kinshasa: Dans un message prononcé lundi à Lubumbashi, Kabila tranche - Pas d'élections sans le Kasaï

A peine revenu d'Afrique du Sud où il a participé dimanche à la Commission mixte RDC - Afrique du Sud, le chef de l'Etat, Joseph Kabila, s'est entretenu lundi dernier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, avec des députés, sénateurs et responsables des confessions religieuses.

La rencontre a été tendue, selon des témoignages recueillis depuis la capitale cuprifère. L'absence à cette rencontre de l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Tafunga, n'a pas été appréciée par le président de la République. Quoiqu'il en soit, malgré tous les risques auxquels s'expose la Céni (Commission électorale nationale indépendante), Joseph Kabila exclut l'hypothèse d'organiser des élections sans les provinces du Kasaï, en proie depuis quelques mois à de graves tensions.

Entre la Céni, plutôt indécise sur la tenue d'élections à la fin de l'année 2017, et le gouvernement, de plus en plus aphone sur le sujet, le chef de l'Etat, Joseph Kabila, a choisi la voie de la clairvoyance pour ne pas nourrir la population de vains espoirs. Dans une récente interview à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le président de la République a lancé un premier ballon d'essai promettant, en ce qui concerne la tenue d'élections dans les termes convenus dans l'Accord du 31 décembre 2016, n'« avoir rien promis ».

Lundi dernier à Lubumbashi, alors qu'il s'entretenait avec les députés, sénateurs et responsables des confessions religieuses du Grand Katanga, le chef de l'Etat a franchi une nouvelle étape en n'excluant l'hypothèse d'organiser des élections en 2017 sans les provinces du Grand Kasaï. Une fois de plus, le président de la République s'est substitué à la Céni - seul pouvoir organisateur des élections en RDC - en se prononçant ouvertement sur le processus électoral laissé à l'entière compétence de la Centrale éclectorale. A Lubumbashi, Joseph Kabila continue à planter, à l'instar de ses déclarations au journal allemand Der Spiegel, le décor d'un nouveau glissement du cycle électoral.

L'Eglise catholique directement visée

A Lubumbashi, Joseph Kabila n'a pas caché l'antipathie qu'il voue désormais à l'Eglise catholique. Et l'absence à cette rencontre de l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Tafunga, a mis le chef de l'Etat dans tous ses états, selon les témoignages les plus sincères en provenance de Lubumbashi. Entre le chef de l'Etat et l'Eglise catholique, le pont est sur le point de rompre. Et le dernier message de la Cénco a jeté de l'huile au feu.

Le président Kabila qui s'est inscrit sur une autre voie pour la poursuite du processus électoral, se croit investi d'une mission quasiment "messianique" pour la RDC au point qu'il répète à l'envi qu'il ne peut pas organiser des élections pour partir et laisser le pays entre les mains de "n'importe qui". C'est à ce niveau que les choses divergent et que le choc frontal devient inévitable entre le chef de l'Etat et les évêques qui croient à une démocratie fondatrice de l'Etat de droit et consolidatrice de la stabilité chèrement acquise pendant ces quinze derrières années

Il n'est plus possible d'esquiver les flèches que se lancent le chef de l'Etat et les princes de l'Eglise catholique ; ces derniers doivent taire leurs divergences - puisqu'ils en ont aussi - pour ne voir que l'humiliation leur infligée par le président Kabila. La sentence des évêques a été sans équivoque : « la RDC va très mal, Debout congolais ». Ils ont, à cet effet, appelé le peuple congolais à s'inspirer de l'hymne national, « Debout Congolais », pour exiger le respect de la Constitution et de l'Accord du 31 décembre 2016 par la tenue, sans condition, d'élections en décembre 2017. C'est le seul moyen, ont précisé les évêques, de doter le pays d'institutions crédibles et légitimes.

Au Palais de la nation, le discours des évêques a été retourné dans tous les sens. C'est à Lubumbashi que le chef de l'Etat a préféré réagir de vive voix.

De l'avis du chef de l'Etat, l'appel de la Cénco est un défi à l'autorité de l'Etat qu'il incarne depuis 2001. Il ne va pas se laisser faire, a-t-il promis devant ses hôtes. Par quel bout pense-t-il réagir ? Suspense !

Toujours est-il que, malgré tous les cris du clergé catholique, le président Kabila n'est pas prêt à lâcher le morceau. Pire, il dicte le rythme du cycle électoral, estimant qu'il est inadmissible de tenir des élections en 2017 sans les électeurs de l'espace Kasaï. La parade coupe court au débat lancé par les évêques.

La Cénco est toujours d'avis qu'il est possible de mettre un terme aux violences qui endeuillent le Kasaï le plus vite que possible. Tout dépend, pense-t-elle, de la bonne foi des dirigeants politiques. Les évêques considèrent d'ailleurs que lorsqu'une solution politique globale aura été trouvée, tout le monde se mettra à la disposition de la République pour un nouvel élan ; celui de la paix, de la reconstruction et de la consolidation de la démocratie.

Sur un autre registre, les évêques, qui n'oublient pas que le président Joseph Kabila n'a pas tenu parole lorsqu'il leur avait confié la mission de bons offices jusqu'à la signature de l'Accord du 31 décembre 2016, se disent toujours disposés à poursuivre ce travail de médiation en faveur de la mise en place des mécanismes de sortie de crise. Plutôt que de se cabrer, les évêques ont laissé cette fenêtre puisque, dans leur mission de pasteurs, ils ne peuvent pas fermer définitivement les opportunités de parvenir à une solution pacifique et concertée.

Mais, lundi à Lubumbashi, des signes de divorce sont apparus entre le chef de l'Etat et la Cénco. Peut-on dès lors exclure toute possibilité de rapprochement ? A la Cénco, on y croit encore.