Congo-Kinshasa: Julien Paluku alerte sur une nouvelle guerre au Nord-Kivu

Cette fois-ci, c'est le gouverneur de la province du Nord-Kivu, lui-même, qui sonne l'alerte. Julien Paluku interpelle l'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'imminence d'une « grande guerre » dans sa juridiction.

L'autorité provinciale est convaincue que les dernières attaques perpétrées contre les positions des FARDC à Beni, Kabasha et Kasindi, n'ont rien avoir avec les aventures des rebelles locaux Maï-Maï. Dès lors, la balle est dans le camp des FARDC pour contrer cette nouvelle guerre dans la province du Nord-Kivu, plusieurs fois martyrisée.

L'analyse des faits a démontré que les dernières attaques militaires perpétrées à Kabasha, entre les 14 et 17 juin, et à Beni, le 22 juin, étaient l'œuvre d'une force mieux structurée et plus organisée. A Kabasha, les assaillants ont résisté pendant quatre jours face aux Forces armées de la République démocratique du Congo. A Beni, les assaillants, non autrement identifiés, ont également résisté pendant plus de six heures face à l'armée nationale du reste appuyée par les Casques bleus de la Monusco. Autant dire que les attaques armées de ces deux dernières semaines sont commanditées une grande entreprise malveillante qui veut, une fois de plus, martyrisées les contrées de la province du Nord-Kivu.

«Je lance cette alerte, particulièrement à l'Etat-major des forces armées que ce qui se passe à Beni désormais dépasse le niveau de simples groupes armés, pour que l'Etat-major focalise ses stratégies sur une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon», a déclaré, mardi 27 juin, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, à Radio Okapi. Le gouverneur du Nord-Kivu redoute que les récentes attaques armées recensées dans la partie Nord de sa province ne présage une nouvelle guerre. Selon lui, ces attaques ne sont pas le fait des groupes armés locaux comme il est actuellement admis.

Dans son appel pathétique, le gouverneur souligne que les dernières attaques risquent de faire croire « qu'il s'agit des groupes armés locaux alors qu'il s'agit d'une grande guerre qui veut commencer». Le mot est lâché : « une grande guerre ». L'autorité provinciale en veut pour preuve, la résistance de ces assaillants face aux FARDC et à la Monusco. Il a fait observer notamment que les hommes armés qui ont récemment attaqué à Kabasha, Kasindi et Beni résistent mieux à la riposte de l'armée que les groupes armés locaux.

Tout aussi, ces attaques sont lancées contre plusieurs agglomérations à la fois, souligne le gouverneur.«Ce qui dénote un approvisionnement en munitions et armes lourdes. Or, les groupes Maï-Maï ne sont pas capables de le faire dans beaucoup d'agglomérations au même moment», explique Julien Paluku à la Radio Okapi.

Nouvelle agression

Toutes les grandes guerres dans les provinces de l'Est de la République ont toujours été commanditées, notamment par le Rwanda et l'Ouganda. Depuis l'AFDL de M'zee Laurent-Désiré Kabila jusqu'au M23 en passant par le CNDP et toute une multitude de rébellions, le Rwanda et l'Ouganda ont toujours été à la manœuvre. « Nous n'avons aucun rapport avec les affrontements de Béni ! », clame-t-on déjà au M23. Le M23, après sa défaite de novembre 2013, est revenu dans les collines du Nord-Kivu depuis quelques mois. Tout indique que ces rebelles soutenus par les deux pays voisins de la RDC sont toujours sur le territoire congolais, où ils commentent des exactions de tous genres.

En alertant sur une nouvelle « grande guerre », le gouverneur du Nord-Kivu parle certainement d'un mouvement armé ayant un appui extérieur. Des sources généralement bien informées ont signalé, le week-end dernier, un mouvement des troupes étrangères vers Beni. L'alerte du gouverneur doit mettre aux aguets les troupes des FARDC afin de faire échec à ces nouveaux envahisseurs.

Plusieurs attaques armées ont été récemment signalées dans le Nord de la province du Nord-Kivu, faisant de nombreuses victimes. Radio Okapi signale qu'il y a une dizaine de jours, un homme affirmant parler au nom d'un mouvement rebelle, inconnu jusque-là, a revendiqué lundi la responsabilité des affrontements meurtriers ayant opposé une milice et l'armée congolaise dans cette partie de la province. L'homme dit se nommer John Mangaiko et son groupe s'appellerait Mouvement national pour la révolution (MNR).

Tout pour retarder les élections

Avec ces bruits des bottes dans la province du Nord-Kivu, le processus électoral est plus que jamais menacé. C'est comme si tout est fait pour que les élections n'aient pas lieu en République démocratique du Congo. Le pays n'a plus que des institutions illégitimes. De la présidence de la République au Parlement en passant par toutes les assemblées provinciales et les gouverneurs de provinces, toutes ces institutions sont au-delà de leur mandat électif.

Dans ce contexte, seules les élections peuvent aider la République démocratique du Congo à retrouver des institutions animées par des personnalités légitimes. Cependant, la multiplication des foyers de tension à travers la RDC ne joue pas en faveur de l'actuel processus électoral. Dans les provinces du Kasaï, dans le Tanganyika, l'Ituri, le Bas-uélé et le Haut-Uélé, dans la Mongala et le Haut-Lomami, la paix et la sécurité sont sérieusement compromises par la présence soit des groupes armés, soit des éleveurs étrangers, notamment les Mbororo.